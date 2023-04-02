Вазони – це чудова прикраса наших осель, але багато хто навіть не здогадується, що домашні рослини приносять користь. Найпростіше – це покращення якості повітря, але також багато рослин сприяють добрій атмосфері та можуть приносити успіх власникам, розповідає 24 Канал.

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Папороть

Це популярна, хоча довгий час недооцінена рослина. Ідеально підходить практично для будь-якого приміщення. Папороть має властивості нейтралізувати токсини, особливо формальдегід, бензол і ксилол. Живляться негативною енергією, що відповідно зменшує недобру атмосферу. Вазон віддає перевагу темним місцям – забагато сонця може сприяти швидкому висиханню.



Папороть / Фото Pinterest

Бамбук

Цікава рослина, яка не потребує складного догляду. Вважається, що він трансформує погану енергію, змінюючи її на позитивну. Рослина багаторічна, тому також дарує довголіття її власникам. Може стати талісманом в домі, що не тільки покращує атмосферу, а й приносить щастя.



Бамбук / Фото Pinterest

Спатіфілум

Рослина, яку часто називають "жіноче щастя" та "лілія миру". Має гарний вигляд та при правильному догляді може цвісти цілий рік. Цей вазон очищає повітря від токсинів, які виділяють пластмаси, фарби, килими та інші тканини. Спатіфіліум любить вологі й затінені місця, можна навіть розмістити його у ванній кімнаті. Варто пам'ятати, що, незважаючи на свій декоративний вигляд, це отруйна квітка, тому рекомендується зберігати рослину в недоступному для домашніх тварин і маленьких дітей місці.



Спатіфілум / Фото Pinterest

Грошове дерево

Ця рослина не тільки підійде для будь-якого інтер'єру, а й створить атмосферу фінансового добробуту. Також знімає стрес, втому, навіть може покращити енергетичний стан. Рослина має виражені противірусні та антибактеріальні властивості. Активне зростання означає, що всі навколо щасливі, а також варто очікувати примноження фінансів. Коли ж навпаки вазон сохне чи нездужає, то навколо нього нещаслива атмосфера.



Грошове дерево / Фото Pinterest

Хлорофітум чубатий

Також відомий як "рослина павук". Вазон має бактерицидну та фунгіцидну дію – знищує близько 90% бактерій у приміщенні. Особливо рекомендується людям, які борються з алергією. До того ж хлорофітум видаляє важкі метали, ацетон, аміак і формальдегід з повітря, і має здатність нейтралізувати шкідливе електромагнітне випромінювання. Також він найчастіше використовується для зменшення вологи в приміщенні. Його красиве і довге листя трохи нагадує траву. Найкраще вирощувати його в підвісному горщику.



Хлорофітум чубатий /Фото Pinterest

Герань

Вважається, що запах квітки цього вазону знімає напругу, заспокоює, а її енергія допомагає у досягненні поставлених цілей та приносить успіх. Ще одна корисна здатність герані – відганяти шкідливих комах, адже запах рослини їх відлякує. Є популярним інгредієнтом у натуральних спреях від комарів. Але варто знати, що не бажано ставити герань там, де люди перебувають багато часу.



Герань / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська