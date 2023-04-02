Вазоны – это прекрасное украшение наших домов, но многие даже не догадываются, что домашние растения приносят пользу. Самое простое – это улучшение качества воздуха, но также многие растения способствуют хорошей атмосфере и могут приносить успех владельцам сообщает 24 Канал.

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Папоротник

Это популярное, хотя долгое время недооцененное растение. Идеально подходит практически для любого помещения. Папоротник обладает свойствами нейтрализовать токсины, особенно формальдегид, бензол и ксилол. Питаются отрицательной энергией, что соответственно уменьшает недобрую атмосферу. Вазон предпочитает темные места – слишком много солнца может способствовать быстрому высыханию.



Папоротник / Фото Pinterest

Бамбук

Интересное растение, не требующее сложного ухода. Считается, что он трансформирует плохую энергию, меняя ее в положительную. Растение многолетнее, поэтому также дарит долголетие его владельцам. Может стать талисманом в доме, который не только улучшает атмосферу, но и приносит счастье.



Бамбук / Фото Pinterest

Спатифиллум

Растение, которое часто называют "женское счастье" и "лилия мира". Имеет хороший вид и при правильном уходе может цвести круглый год. Этот вазон очищает воздух от токсинов, которие выделяет пластмасса, краски, ковры и другие ткани. Спатифилиум любит влажные и затененные места, можно даже разместить его в ванной комнате. Следует помнить, что несмотря на свой декоративный вид это ядовитый цветок, поэтому рекомендуется хранить растение в недоступном для домашних животных и маленьких детей месте.



Спатифиллум / Фото Pinterest

Денежное дерево

Это растение не только подойдет для любого интерьера, но и создаст атмосферу финансового благополучия. Также снимает стресс, усталость даже может улучшить энергетическое состояние. Растение обладает выраженными противовирусными и антибактериальными свойствами. Активный рост означает, что все вокруг счастливы, а также следует ожидать приумножения финансов. Если же наоборот вазон сохнет или нездоров, то вокруг него несчастливая атмосфера.



Денежное дерево / Фото Pinterest

Хлорофитум хохлатый

Также известен как "растение паук". Вазон обладает бактерицидным и фунгицидным действием – уничтожает около 90% бактерий в помещении. Особенно рекомендуется людям, борющимся с аллергией. К тому же хлорофитум удаляет тяжелые металлы, ацетон, аммиак и формальдегид из воздуха и обладает способностью нейтрализовать вредное электромагнитное излучение. Также он наиболее часто используется для уменьшения влаги в помещении. Его красивые и длинные листья немного напоминают траву. Лучше всего выращивать его в подвесном горшке.



Хлорофитум хохлатый / Фото Pinterest

Герань

Считается, что запах цветка этого вазона снимает напряжение, успокаивает, а его энергия помогает в достижении поставленных целей и приносит успех. Еще одна полезная способность герани – отгонять вредных насекомых, ведь запах растения их отпугивает. Является популярным ингредиентом в натуральных спреях комаров. Но следует знать, что не желательно ставить герань там, где люди находятся много времени.



Герань / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская