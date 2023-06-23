Більшість російських імен є запозиченими з інших мов. Певна частина з них – є слов'янськими, тобто, давніми українськими іменами. Про які саме йдеться – розповість 24 Канал.

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Імена українського походження, які привласнила Росія

Людмила — слов'янське жіноче ім'я, яке складається з 2 частин: "люд" – "люди", "народ" і "мила" – та, що подобається. Тобто, Людмила означає "мила людям", "дівчина, яка подобається іншим".

Всеволод – праукраїнське чоловіче ім'я, дуже поширене в Україні. Утворене від часточок все- ("весь") і волод- ("володіти"). Ім'я трактується, як той, хто володіє всім.

Ім'я Рада вперше з'явилося в старослов'янській мові, так називали дівчаток, щоб підкреслити веселість, радість. Рада дослівно означало «радісна».

Добриня – староукраїнське чоловіче ім'я, яке має значення "сильний", "здоровий". По батькові звучить як Добринич, Добринівна.

Ім'я Забава – походить зі слов'янської культури. Його значення такі: "насолода", "втіха", "веселощі". Це ім'я було надзвичайно поширеним в Київській Русі у часи язичництва.

Світозар – красиве слов'янське ім'я, що означає "озорений світлом". Ім'я давали тим, хто народився рано-вранці, бо з'являється асоціація зі світанковою зорею. Утворене від стародавнього слова "світлий".

Млада – старослов'янське жіноче ім'я, яке має значення "молодша", "молода". Скорочена форма імені – Лада.