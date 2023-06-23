Большинство русских имен заимствованы из других языков. Определенная часть из них – славянские, то есть, древние украинские имена. О каких именно идет речь – расскажет 24 Канал.

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Имена украинского происхождения, присвоинные Россией

Людмила — славянское женское имя, состоящее из 2 частей: "люд" – "люди", "народ" и "мила" – то, что нравится. То есть, Людмила означает "милая людям", "девушка, которая нравится другим".

Всеволод – праукраинское мужское имя, распространенное в Украине. Образованное от долек все-("весь") и волод-("владеть"). Имя трактуется, как владеющий всем.

Имя Совет впервые появилось в старославянском языке, так называли девочек, чтобы подчеркнуть веселье, радость. Совет дословно означал «радостный».

Доброта – староукраинское мужское имя, имеющее значение "сильный", "здоровый". Отчество звучит как Добрынич, Добрыновна.

Имя Развлечение – происходит из славянской культуры. Его значения таковы: "наслаждение", "утешение", "веселье". Это имя было очень распространенным в Киевской Руси во времена язычества.

Светозар – красивое славянское имя, означающее "озаренный светом". Имя давали тем, кто родился рано утром, потому что появляется ассоциация с рассветной звездой. Образованное от древнего слова "светлый".

Млада – старославянское женское имя, имеющее значение "младшая", "молодая". Сокращенная форма имени – Лада.