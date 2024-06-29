Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці
У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, багато релігійних свят отримали нові дати. Вони, зокрема, змістилися на 13 днів раніше.
У липні християни святкуватимуть такі великі церковні свята: Собор святого архангела Гавриїла й Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Коли будуть ці та інші свята, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.
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Календар церковних свят на липень 2024
1 липня – святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна.
2 липня – Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні.
3 липня – святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського.
4 липня – Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марти.
5 липня – святого преподобного Атанасія Атонського.
6 липня – святого преподобного Сисоя Великого.
7 липня – Матері Божої Неустанної помочі; преподобних Томи й Акакія.
8 липня – святого великомученика Прокопія.
9 липня – святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
10 липня – святого преподобного Антонія Печерського.
11 липня – святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії.
12 липня – Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїна.
13 липня – Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Саваїта; Собор святого архангела Гавриїла.
14 липня – Отців шести соборів; святого апостола Акили.
15 липня – святого рівноапостольного великого князя Володимира.
16 липня – святого священномученика Атеногена та 10 його учнів.
17 липня – святої великомучениці Марини.
18 липня – святих мучеників Якинта й Еміліяна.
19 липня – святої преподобної Мокрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дія.
20 липня – святого славного пророка Іллі (на неділю).
21 липня – Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекіїла.
22 липня – святої рівноапостольної Марії Магдалини.
23 липня – святих мучеників Трохима, Теофіла та ін..
24 липня – святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини.
25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
26 липня – святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви.
27 липня – святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента.
28 липня – святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.
29 липня – святого мученика Калинника.
30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін..
31 липня – святого праведного Євдокима.