Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності

У серпні українці відзначатимуть одразу кілька державних і професійних свят, серед яких День Незалежності. Однак під час воєнного стану діють зміни, що стосуються впровадження додаткових вихідних.

Хоча воєнний стан наразі діє лише до 18 серпня, скоріше за все, його найближчим часом продовжать ще на 90 днів, оскільки активні бойові дії досі тривають. Тому додаткового вихідного на День Незалежності, який був до повномасштабного вторгнення, цього року знову не буде.

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Офіційними вихідними в серпні будуть суботи та неділі – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 серпня. Загалом буде 23 робочі дні. У приватних компаніях роботодавці можуть призначити неробочі дні на власний розсуд. Детальніше про всі свята останнього місяця літа розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Професійні та державні свята у серпні 2023

1 серпня – День інкасатора.

– День інкасатора. 2 серпня – День аеромобільних військ.

– День аеромобільних військ. 5 серпня – Міжнародний день світлофора.

– Міжнародний день світлофора. 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

– День Повітряних сил Збройних Сил України. 8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України.

– День військ зв'язку Збройних Сил України. 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу.

– Міжнародний день корінних народів світу. 11 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

– День будівельника, День працівників ветеринарної медицини. 12 серпня – Міжнародний день молоді.

– Міжнародний день молоді. 15 серпня – День археолога.

– День археолога. 19 серпня – День пасічника.

– День пасічника. 23 серпня – День Державного Прапора України.



23 серпня – День Державного Прапора України / Фото Canva