Цей шлях починається з підлітковості, коли діти проводять все більше часу поза домом та частіше перекушують не в колі сім'ї, а з друзями. До того ж сучасне покоління активно черпає інформацію з телебачення та інтернету, завдяки чому вдається максимально розширити палітру страв, які хочеться спробувати поза домом, зазначає 24 Канал.

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Як все це впливає на вподобання молоді та до яких трюків вона вдається, аби зробити прийоми їжі яскравішими, розбираємося далі.

Гастрономічні вподобання нового покоління

Здавалося б, що передбачити харчові звички підлітків легко. Однак нова генерація не лише перебирає традиції, сформовані попередніми поколіннями, але й має свої погляди на харчування.

Насамперед це стосується того, як хочуть їсти підлітки. Згідно з опитуванням ЮНІСЕФ, більшість респондентів відмовляються від прийомів їжі без компанії. На їхню думку, спільна трапеза з друзями або сім'єю приносить більше задоволення, а також дарує моменти радості та єднання. Крім того, люди в юному віці розглядають їжу, як відображення своєї ідентичності та культури.



Підлітки обирають перекуси із друзями / Фото Pepsi

Молодь також знає, що різноманітний раціон є надзвичайно важливим компонентом для здорового зростання та розвитку. При цьому вони вказують не лише на фізичне, але й психічне здоров'я, свої успіхи у школі чи університеті.

Очевидно, що меню підлітків має бути яскравим, цікавим та збалансованим. Для цього важливо постійно міксувати продукти, експериментувати із формами та наповненнями. Саме тому сьогодні особливою популярністю користуються багатокомпонентні страви, а також звична їжа в новій "обгортці", як-от суші-бургер.

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Які страви обирають найчастіше

Та все ж, коли справа доходить до практики, більшість підлітків віддають перевагу фастфуду. Лідерство не втрачають і різноманітні солодощі: від пончиків до шоколадних цукерок.

Газовані напої упродовж десятиліть є символом молодості та драйву / Фото Pepsi

Цікаво, що це зумовлено не лише смаковими вподобаннями, але й більшою доступністю цих страв. Підліткам значно легше замовити доставку, аніж самостійно готувати домашню їжу. Хоч би що там було, у топ улюбленої їжі підлітків входять:

Піца. Мабуть, не знайдеться людини, яка не любить страв з насиченим смаком, який повільно розкривається, даючи змогу розпробувати кожен інгредієнт. Саме це відчуття дарує піца. Окрім цього вона поєднує безліч текстур: тепле припечене тісто, ніжне м'ясо, томатний соус, що поєднує гостроту та кислинку та, звісно, ідеально розплавлений сир. Тож не дивно, що ця унікальна комбінація приваблює підлітків, які прагнуть відкривати щось нове. Цьому, до слова, сприяє величезний асортимент тіста та начинок. Як вистояти, допоки не вдалося спробувати усе?

Мабуть, не знайдеться людини, яка не любить страв з насиченим смаком, який повільно розкривається, даючи змогу розпробувати кожен інгредієнт. Саме це відчуття дарує піца. Окрім цього вона поєднує безліч текстур: тепле припечене тісто, ніжне м'ясо, томатний соус, що поєднує гостроту та кислинку та, звісно, ідеально розплавлений сир. Тож не дивно, що ця унікальна комбінація приваблює підлітків, які прагнуть відкривати щось нове. Цьому, до слова, сприяє величезний асортимент тіста та начинок. Як вистояти, допоки не вдалося спробувати усе? Бургери, хот-доги та кебаб в лаваші. Схожа ситуація і з цією категорією страв. Однак, окрім величезної палітри смаків, цей фастфуд максимально зручно їсти. Тож, коли є запит на перекус між уроками чи парами, вибір однозначно припадає на щось із цього списку.

Бургери та Pepsi – ідеальне поєднання / Фото Pepsi

Картопля фрі – одна із найпопулярніших страв у світі. Її можна їсти як соло, доповнивши невеликою кількістю солі чи улюбленого соусу, або ж як гарнір. Хрустка скоринка зовні та м'яка картопелька всередині в будь-якому разі подарує відчуття максимального задоволення. Саме перед ним не може встояти жоден підліток.

– одна із найпопулярніших страв у світі. Її можна їсти як соло, доповнивши невеликою кількістю солі чи улюбленого соусу, або ж як гарнір. Хрустка скоринка зовні та м'яка картопелька всередині в будь-якому разі подарує відчуття максимального задоволення. Саме перед ним не може встояти жоден підліток. Страви із курятини . М'ясо є важливим компонентом для розвитку. Тому те, що підлітки часто обирають курятину – хороший показник. Звісно, цей вибір не завжди про відварену грудку, але й про нагетси та курячі стріпси. Та все ж, якщо згадати золотисту скоринку цих страв, важко не погодитися, що це – по-справжньому смачно.

. М'ясо є важливим компонентом для розвитку. Тому те, що підлітки часто обирають курятину – хороший показник. Звісно, цей вибір не завжди про відварену грудку, але й про нагетси та курячі стріпси. Та все ж, якщо згадати золотисту скоринку цих страв, важко не погодитися, що це – по-справжньому смачно. Чипси та попкорн. Мабуть, неможливо вигадати більш зручний та простий перекус. До того ж чимало приємних моментів з юнацтва пов'язані з можливістю ділитися чипсами. А попкорн завжди буде незамінним атрибутом походу в кіно з друзями. Саме це єднання робить цю хрустку їжу такою смачною.



Попкорн та Pepsi – найкраща компанія для перегляду фільмів / Фото Pexels

Печиво, пончики, цукерки, шоколадні та протеїнові батончики. Діти і підлітки менш чутливі до солодкого смаку. Відтак вважається, що їм потрібно на 50% більше сахарози в їжі, аніж дорослим. Саме тому саме ця категорія населення вважається особливими ласунами.

Діти і підлітки менш чутливі до солодкого смаку. Відтак вважається, що їм потрібно на 50% більше сахарози в їжі, аніж дорослим. Саме тому саме ця категорія населення вважається особливими ласунами. Морозиво. Влітку кожні 3 секунди у всьому світі продається порція холодних ласощів. Це засвідчує особливу любов до морозива. Звісно, їдять цей смаколик не лише діти та підлітки. Але саме на них припадає левова частина продажів.

Окрім їжі, в цьому списку є один популярний продукт, який поєднується з усім. Це – газована вода. Солодка, освіжаюча, зі смаком коли, карамелі і тонкими нотками лимона вона робить кожен прийом їжі ще смачнішим та допомагає по-новому розкрити смак улюблених страв.



Pepsi – улюблений смак молоді / Фото Pepsi

Завдяки цій універсальності, сьогодні підлітки випивають принаймні три газовані напої щодня. При цьому вони виходять за рамки традиційного поєднання із фаст-фудом. Адже содова робить смачнішою як домашню їжу, так і солодощі.

Важливо й те, що популярні виробники напоїв пропонують продукцію без цукру. Таким чином молодь може запросто обрати те, що найбільше відповідає її смакам та способу життя.

Сучасний світ відкриває все більше можливостей для молоді. Як наслідок змінюються її погляди та переконання. Проте є речі, що залишаються вічною класикою й обов'язковим етапом дорослішання. Улюблена їжа підлітків – одна із таких.