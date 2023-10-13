Також зимові сорти цибулі зазвичай дають більший урожай, ніж ярі. Тут важливо обрати такі цибулини, котрі можуть розвинутися при 12-14-годинному дні. Які саме сорти варто обрати для посадки восени – знає 24 Канал.

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Найкращі сорти для посадки на зиму

Серед них – Купідо, Радар, Центуріон, Бірнформіг, Августа, Песо, Штутті, Ред Барон, Геркулес, Сеншуй, Шекспір, Шеба, Гледстоун, Голіат чи Болеро, цибулю-шалот. Вони відрізняються високою стійкістю до морозів.

Їх садять при температурі +5, поки ще немає стабільних заморозків. Важливо, аби посадковий матеріал був здоровий, без плям та однакового розміру. Найбільший попит мають такі три сорти, як Радар, Шекспір та Сеншуй.

Радар

Належить до ранніх сортів для посадки на зиму. Його перевага у тому, що такі цибулини не пускатимуть стрілки. Лушпиння буде щільним та довго зберігатиметься.



Сорт "Радар" / Фото "Добродар"

Період вегетації десь 260 днів. Головки важать по 150 грамів кожна, але окремі можуть бути й 250-300 грамів. Шкірка плодів – жовто-золотистого відтінку. Вона добре захищатиме цибулини від пошкоджень та морозу. Такі сорти також стійкі до хвороб.

Шекспір

Цей сорт відрізняється великим урожаєм. Легко переносить суворі зими та не буде пускати стрілки. Городники дуже люблять саме цей сорт. Плоди виростають круглої форми значних розмірів. А ще – вони дуже смачні та хрусткі.



Сорт "Шекспір" / Фото Good Harvest

"Шескпір" має міцну коричневу шкірку, яка може витримати низькі температури, навіть до -18. Для інших сортів – це було б захолодно. Головки стають спілими досить швидко: перші плоди можна викопувати через 75 днів. Цибуля цього сорту практично не хворіє.

Сеншуй

Сеншуй має високу стійкість до хвороб, особливо до борошнистої роси. Також він чудово буде зберігатися протягом всієї зими. Водночас стрілки також пускати не буде.



Сорт "Сеншуй" / Фото "Флоріум"

Така цибуля виростає середнього розміру, важить до 250 грамів, жовто-коричневого кольору. Такий сорт вважається адаптивним до низьких температур. Якщо посадити цибулю-сіянку в листопаді, то урожай будете збирати вже у червні.