5 найсолодших сортів полуниці, які треба посадити вже цього року

Полуниця – це смачна й поживна ягода, яка має багато переваг для здоров'я. Хочеться, щоб вона була не лише корисною, але й солодкою, тому розповімо про найкращі сорти цієї ягоди.

Полуниця буває ранньо-, середньо- та пізньостиглих сортів. Обрати з них найбільш врожайні – непросте завдання, адже не хочеться витратити кошти даремно. 24 Канал підкаже, які сорти полуниці є найсолодшими.

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Найсолодші сорти полуниці

"Віма занта" – популярний сорт, який належить до ранніх. Ягоди виростають досить великі та важкі. Дають урожай в другій половині травня й до середини червня. З одного куща можна назбирати до 700 грамів ягід. Вони гарно дозрівають, але пам'ятаємо, що їм треба обрізати вуса, бо інакше будуть рости менші.



Сорт "віма занта" / Фото Agronomist.in

"Мурано" дає дуже багато плодів: з одного куща можна зірвати 1,5 кілограма полуниці. Вони – солодкі, але з маленькою кислинкою. Перші ягоди з'являються на початку червня. Кущі добре приживаються і в саду, і в теплиці. Стійкі до різних хвороб. Якщо дуже спекотно їх треба поливати, бо інакше засохнуть та не буде плодів.



Сорт "мурано" / Фото Litynsad.com

"Кімберлі" – це один з найбільш ранніх сортів полуниці, який не приносить проблем садівникам. Підходить для нормального клімату, без сильних посух або дощів. Смак цих ягід нагадує карамель через велику кількість цукрів. Вага однієї штуки сягає десь 40 грамів. Для того, щоб давати багато плодів, "кімберлі" потрібно кілька років. Також потрібно регулярно підживлювати землю під цей сорт та захищати кущі від шкідників.



Сорт "кімберлі" / Фото GradinaMax

Одним із фаворитів садівників по сортах полуниці є "хоней". Він дає великий урожай, а плоди – красиві та привабливі, та ще й дуже солодкі. Кущі ростуть високими та міцними. Мають яскраво червоний колір, але практично не пахнуть. З одного куща можна назбирати 1,2 кілограма плодів. "Хоней" треба обробляти від хвороб та шкідників.



Сорт "хоней" / Фото Сад-город

"Альбіон" належить до ремонтантних сортів, тобто, до тих, які здатні давати плоди кілька разів за один сезон. І це велика перевага серед інших для садівників. Самі ягоди круглої форми та мають яскравий солодкий смак. Втім, вони дуже люблять тепло, тому їх переважно садять в парниках і теплицях.



Сорт "альбіон" / Фото Садовий центр "Садко"