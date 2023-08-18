Якщо довгий час садити на одному місці одні й ті ж самі рослини, то ґрунт буде виснажуватися. Така сама ситуація буде від хвороб і шкідників. Може навіть змінюватися кислотність землі. Що робити, аби ґрунт не страждав та які рослини найбільше його виснажують – знає 24 Канал.

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Які рослини виснажують землю

Фахівці стверджують, що роблять ґрунт бідним кабачки, капуста, соняшники, кукурудза. Частково витягують поживні речовини із землі часник, цибуля, огірки, перець, баклажани, морква. Рішення є.

Врятують ситуацію сидерати – рослини, які садять в ґрунт, аби покращити його стан, наситити азотом та іншими важливими сполуками. Корені таких саджанців, коли розкладаються у землі, то формуються канали. Таким чином, покращується структура землі.



Гірчиця / Фото "Сильна пасіка"

Наприклад, якщо посадити злакові, будуть менше рости бур'яни й ґрунт стане більш пухким, оскільки такі рослини мають сильну кореневу систему. Якщо потрібна зелень для мульчі або компосту, вам слід посадити редьку, бо вона швидко росте.

Такі рослини, як люпин, конюшина насичують землю азотом. Масляна редька, ріпак, гірчиця – фосфором та сіркою. А ось гречка та жито збагачують ґрунт калієм.

Інші фактори, які призводять до виснаження землі

Якщо саджанці одного виду тривалий час зростають на одній ділянці, то їхні корені будуть псувати землю. Це стосується буряку й шпинату. Певною мірою така сама ситуація в капусти, редиски, петрушки, гороху та моркви.

Довго можна вирощувати на одному місці жито, кукурудзу, боби. Вони переносять виділення своїх коренів нормально.



Кукурудза / Фото "Сингента"

Дуже отруйна земля стає під старими плодовими деревами. Коли викорчували їх, то краще на їх місці певний час вирощувати сидерати (люпин, соя). Не варто саджати нові яблуні після старих. Урожаю не буде.