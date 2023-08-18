Если долгое время сажать на одном месте одни и те же растения, то почва будет истощаться. Такая же ситуация будет от болезней и вредителей. Может даже изменяться кислотность земли. Что делать, чтобы почва не страдала и какие растения больше ее истощают – знает 24 Канал.

Наконец-то будем знать Как спасти помидоры и огурцы от жары: секрет опытных огородников

Какие растения истощают землю

Специалисты утверждают, что делают почву бедной кабачки, капуста, подсолнечники, кукуруза. Частично извлекают питательные вещества из земли чеснок, лук, огурцы, перец, баклажаны, морковь. Решения есть.

Спасут ситуацию сидераты – растения, которые сажают в почву, чтобы улучшить его состояние, насытить азотом и другими важными соединениями. Корни таких саженцев, когда разлагаются в земле, формируются каналы. Таким образом, улучшается структура земли.



Горчица / Фото "Сильная пасека"

К примеру, если посадить злаковые, будут меньше расти сорняки и почва станет более рыхлой, поскольку такие растения имеют сильную корневую систему. Если нужна зелень для мульчи или компоста, вам следует посадить редьку, потому что она быстро растет.

Такие растения, как люпин, клевер насыщают землю азотом. Масляная редька, рапс, горчица – фосфором и серой. А вот гречка и рожь обогащают почву калием.

Другие факторы, приводящие к истощению земли

Если саженцы одного вида длительное время растут на одном участке, то их корни будут портить землю. Это касается свеклы и шпината. В определенной степени такая же ситуация у капусты, редиса, петрушки, гороха и моркови.

Долго можно выращивать на одном месте рожь, кукурузу, бобы. Они переносят выделение собственных корней нормально.



Кукуруза / Фото "Сингента"

Очень ядовитая земля становится под старыми плодовыми деревьями. Когда выкорчевали их, то лучше на их месте определенное время выращивать сидераты (люпин, соя). Не стоит сажать новые яблони после старых. Урожая не будет.