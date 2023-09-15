Ці рослини відновлять ґрунт після помідорів: що саме треба посадити

Помідори витягують чимало поживних речовин із ґрунту. Також вони здатні інфікувати землю хворобами. Рішення є.

Для того, аби уникнути зараження землі, треба забрати з ділянки все бадилля, яке залишилось після томатів та спалити. Також можна обробити ґрунт деякими розчинами та посадити рослини, які наситять його корисними елементами. Про що йдеться – розкаже 24 Канал.

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Які рослини варто посадити після помідорів

Після того, як ви прибрали залишки від кущів помідорів, на ділянці можна посадити сидерати. Це рослини, які покращують структуру землі та наповнюють її корисними речовинами. Коли паростки виростуть на 15–20 сантиметрів, їх треба зірвати та перекопати разом з землею.

Гарним вибором для посадки після томатів стане біла гірчиця. Її слід брати, якщо ви знаєте, що в землі можуть жити шкідливі мікроорганізми. Біла гірчиця допомагає позбутися патогенів.



Біла гірчиця / Фото "Сам собі агроном"

Така рослина з бобових, як віка, також гарно позначається на стані ґрунту. Він стає більш родючим та збагаченим корисними речовинами.



Віка / Фото "Аграрії разом"

Також грядку після томатних кущів можна полити деякими розчинами. Наприклад, поповнити запаси азоту можна завдяки настою коров'ячого гною. Знадобиться 1 кілограмів коров'яку розчинити у 1 відрі нехолодної води. Хай стоїть так 2-3 дні. Готово до використання.