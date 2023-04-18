Замість газону: 3 рослини, які ростуть килимками

Чудовою альтернативою газонам можуть стати ґрунтопокривні рослини, які розростаються, наче килимом. Тому що їм не потрібна така увага, як газонам. Вони дуже красиво виглядають і переносять витоптування. Про які рослини йдеться – читайте далі.

Килимні рослини розростаються так, що утворюють суцільне щільне квіткове покриття. Воно захищає землю від прямого сонячного проміння й блокують ріст бур'янів. Які є види ґрунтопокривних рослин – дізнавайтесь у матеріалі.

Це цікаво Не потребують особливого догляду: 8 видів квітів, які швидко ростуть

Чому варто садити килимні рослини

Перевагою таких квітів є захист землі від пересихання. Якщо частина землі перебуває на відкритому місці, то це може спричинити ерозію ґрунту. А коли земля залишається зволоженою, то корені рослин можуть легко отримувати із землі корисні речовини.



Крім того, корені килимних рослин трохи розпушують верхній шар ґрунту і забезпечують природне місце існування для різних комах, зокрема, корисних жуків.



Ґрунтопокривні рослини добре підходять, щоб поєднувати їх з іншими видами. Для естетики саду завдяки ґрунтопокривним рослинам можна робити різні "зелені картини". Це може бути чудовою ідеєю для створення клумб. Є велика кількість видів цих квітучих рослин: троянди, різні трави, низькорослі чагарники й в'юни.

Живучка

Її ще називають аюга. Вона може рости навіть на поганих ділянках із низькородючими ґрунтами. Її використовують, щоб зробити суцільне покриття там, де ростуть великі дерева. У тих місцях, де газон чи інші рослини не зможуть наблизитись до їхніх стовбурів.

Живучки – це багаторічні рослини з доволі великими для килимних рослин гладенькими листками. За один сезон кожна рослина розростається на квадратний метр. Висота густого килима не перевищує 30 сантиметрів.

У травні й червні над масою листя підіймаються великі суцвіття з голубувато-бузковими або синіми квітками. Навіть просту живучку легко доглядати: вона не має міцних підземних кореневищ. Щоб регулювати її розростання, треба просто видаляти бічні дочірні корінці.

Конюшина

Вона має листя, яке складається з 3 частин. Конюшина є однією найкрасивіших ґрунтопокривних рослин зі своїм яскравим та суцільним покриттям.



Конюшина – ґрунтопокривна рослина / Фото plant.net



Це багаторічна рослина з повзучими стеблами, які можуть вкорінюватися в міжвузлях. Конюшина досягає у висоту 40 сантиметрів лише під час цвітіння, коли над масою листя підіймаються кулясті верхівкові суцвіття білого, рожевого, зеленуватого забарвлення.



Особливість конюшини у красі килима, який виглядає пишним і щільним одночасно. Крім того, конюшина є стійкою до витоптування. Вона оберігає землю і покращує її. А коли цвіте, то привертає увагу бджіл і метеликів.

Чебрець

Чебреці можуть бути гарною заміною газону через свій низький ріст. Для формування суцільного шару покриття, варто зачекати. Втім, чебрець стане довготривалою основою оформлення.



Це напівчагарники з пагонами, лежачим або прямим та дрібним цільним густо сидячим листям. Цвітуть чебреці на верхівках гілок у вигляді пухко-колоскових або голівчатих суцвіть.



Такі ґрунтопокривні рослини стають здобиччю комах. Вони дуже гарно пахнуть і цей запах зачаровує всіх довкола. У багатьох сортів аромат цитрусовий чи перцевий.