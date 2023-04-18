Вместо газона: 3 растения, растущие ковриками

Великолепной альтернативой газонам могут стать разрастающиеся почвопокровные растения, как ковром. Потому что им не нужно такое внимание, как газонам. Они очень красиво смотрятся и переносят вытаптывание. О каких растениях идет речь – читайте дальше.

Ковровые растения разрастаются так, что образуют сплошное плотное цветочное покрытие. Оно защищает землю от прямых солнечных лучей и блокирует рост сорняков. Какие виды почвопокровных растений – узнавайте в материале.

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Почему стоит сажать ковровые растения

Преимуществом таких цветов есть защита земли от пересыхания. Если часть земли находится на открытом месте, то это может привести к эрозии почвы. А когда земля остается увлажненной, корни растений могут легко получать из земли полезные вещества.



Кроме того, корни ковровых растений немного разрыхляют верхний слой почвы и обеспечивают естественную среду обитания для различных насекомых, в частности, полезных жуков.



Почвопокровные растения хорошо подходят, чтобы совмещать их с другими видами. Для эстетики сада благодаря почвопокровным растениям можно делать разные "зеленые картины". Это может быть отличная идея для создания клумб. Есть большое количество видов этих цветущих растений: розы, разные травы, низкорослые кустарники и вьюны.

Живучка

Ее еще называют аюга. Она может расти даже на плохих участках с низкоплодородными почвами. Ее используют, чтобы сделать сплошное покрытие там, где растут большие деревья. В тех местах, где газон или другие растения не могут приблизиться к их стволам.

Живучки – это многолетние растения с довольно большими для ковровых растений гладкими листьями. За один сезон каждое растение разрастается на квадратный метр. Высота густого ковра не превышает 30 сантиметров.

В мае и июне над массой листья поднимаются большие соцветия с голубовато-сиреневыми или синими цветками. Даже простую живучку легко ухаживать: она не имеет крепких подземных корневищ. Чтобы регулировать ее разрастание, нужно просто удалять боковые дочерние корешки.

Клевер

Она имеет листья, которые складываются из 3 частей. Клевер является одним из самых красивых почвопокровных растений со своим ярким и сплошным покрытием.



Клевер – почвопокровное растение / Фото plant.net



Это многолетнее растение с ползучими стеблями, которые могут укореняться в междоузлиях. Клевер достигает в высоту 40 сантиметров только во время цветения, когда над массой листьев поднимаются шаровидные верхушечные соцветия белой, розовой, зеленоватой окраски.



Особенность клевера в красоте ковра, который выглядит пышным и плотным одновременно. Кроме того, клевер устойчив к вытаптыванию. Она оберегает землю и улучшает ее. А когда цветет, то привлекает внимание пчел и бабочек.

Тимьян

Тимьян может быть хорошей заменой газону через свой низкий рост. Для формирования сплошного слоя покрытия следует подождать. Впрочем, чабрец станет долговременным основанием оформления.



Это полукустарники с побегами, лежащими или прямыми и мелкими цельными густо сидячими листьями. Цветут чабрецы на верхушках ветвей в виде рыхло-колосковых или головчатых соцветий.



Такие почвопокровные растения становятся добычей насекомых. Они очень хорошо пахнут и этот запах очаровывает всех вокруг. У многих сортов аромат цитрусовый или перечный.