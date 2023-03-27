Не припустіться цієї помилки: які рослини не можна садити поруч

Вже давно садівники та городники помітили, що на урожай впливає не тільки температура, добриво й інші чинники, але й розміщення рослин. Не всі культури вживаються між собою, тому розповідаємо, які краще не садити поруч.

Явище, коли сусідні рослини не дають розвиватися одна одній та навіть ворогують, називають алелопатією, пише 24 Канал. Щоб уникнути цієї помилки та отримати вдалий врожай, дотримуйтеся правил і не садіть деякі культури поряд.

До слова Небезпечне сусідство: що не можна садити поряд з чорною смородиною

Цибуля, часник – горох, капуста

Усі види цибулі, а також часник – не дають розвиватися гороху та капусті. Тому ці рослини краще розмежовувати іншою городиною.

Цибулю можна садити поряд з морквою, помідором, баклажаном.

Морква – кріп, петрушка, аніс

Досвідчені господарі стверджують, що зелень пригнічує ріст моркви через схожість шкідників та хвороб. Дослідження цього питання ще тривають, але краще убезпечитися та садити ці культури окремо.

Разом з тим, моркву без сумнівів можна садити поряд з іншими культурами, такими як: цибуля, огірок, баклажан, картопля.

Картопля – баклажани – томати

Ці культури не можна садити поряд не через їхнє ворогування, а спорідненість. Вони належать до сімейства пасльонових (родина квіткових рослин), тому вони страждають на схожі хвороби та від однакових шкідників. Розташовуючи їх поряд, становище цих культур буде не найкращим: шкідники швидко поширюватимуться.

Натомість картоплю можна посадити біля цибулі або моркви, також поруч з часником.

Перець – бобові – капуста – полуниця

Ці рослини вразливі до грибкового захворювання – атракнозу. На листі рослини з'являються чорні плями і виразки, через які вона може зів'янути.

Разом з перцем найкраще вирощувати базилік. Не зашкодить і морква, цибуля, шпинат, кріп і коріандр.

, що поряд краще не садити гострий та солодкий перець. Все тому, що часто між ними відбувається перехресне запилювання. Так солодкий перець виросте гіркуватим, а гострий втратить свою головну властивість.