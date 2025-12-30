Згідно з дослідженнями клінічної психологині Thrive Psychology Health Team Крістал Кастаньоцц, темп ходьби безпосередньо пов'язаний з певними рисами особистості, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Upworthy. Так, існує кілька ключових характеристик, притаманних людям, які звикли ходити швидко.

Які риси характеру притаманні людям, що швидко ходять?

Високий рівень сумлінності

Швидка хода часто свідчить про організованість, дисципліну та надійність. Такі люди зазвичай демонструють кращу продуктивність, адже чітко дотримуються планів і цінують ефективність у всьому.

Люди з цією рисою зазвичай ефективно розпоряджаються часом і рухаються цілеспрямовано,

– пояснює Крістал Кастаньоцц, клінічна психологиня Thrive Psychology Health Team.

Екстраверсія та енергійність

Ті, хто ходять швидко, частіше виявляються екстравертами. Вони орієнтовані на зовнішній світ та потребують соціальної стимуляції. Водночас їхня хода відображає внутрішній драйв і бажання бути залученими в навколишні події, зазначається у дослідженні Personality and Walking Speed Across Adulthood: Prospective Evidence From.

Емоційна стабільність

Що цікаво, швидка хода – ознака спокою та стійкості до стресу. Масштабні дослідження показують, що емоційно стабільні люди ходять швидше. За словами психологині Крістал Кастаньоцц, такі особи витрачають менше енергії на тривожні роздуми та переживання.

Відкритість до нового досвіду

Швидкий темп може бути ознакою авантюрного духу. Хоча цей зв'язок не є прямим, допитливість та жага до нових вражень часто змушують людей прискорюватися, наче вони поспішають назустріч пригодам.

Адаптивність

Такі люди схильні підлаштовувати свою швидкість під партнера. Тому, якщо їхній супутник іде швидко, вони легко адаптуються до цього ритму, щоб зберегти гармонію в прогулянці.

Людина біжить / Фото Freepik

