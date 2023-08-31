Не тримайте це в спальні: 5 речей, які краще прибрати з кімнати, де відпочиваєте
Джерело:Best Life
У будинку чи квартирі кожна річ має певне прикладне значення. Але все має стояти так, щоб приносило користь, а не дискомфорт.
Чудовим та улюбленим місцем у домі часто стає спальня. Адже у цій кімнаті ми відпочиваємо від повсякденних турбот і проблем. Тож треба знати, які речі краще прибрати зі спальні для якісного релаксу.
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Які речі краще не ставити в спальню
Експерти радять не залишати в спальні будь-які речі, котрі можуть нагадувати про роботу. Навіть якщо діяльність приносить задоволення й радість. Адже усе, що змушує активізуватись, негативно буде позначатися на відпочинку та стосунках із близькими.
- Фахівці кажуть, що фізичні навантаження корисно впливають на організм людини та підвищують настрій. Попри це, спортивне обладнання, наприклад, велосипед чи інші тренажери, можуть завадити повноцінно розслабитися.
- До того ж якщо ви живете із партнером і у вас різні вподобання щодо кількості сну, наприклад, ви зранку займаєтесь спортом, а ваш – партнер ще спить, то це може зіпсувати стосунки.
Варто забрати зі спальні будь-яку електроніку. Йдеться про комп'ютери, телевізори, телефони, ноутбуки. Вони заважають спати та можуть тривожити вас або вашу близьку людину. Якщо можливості забрати техніку немає, тоді менше користуйтесь нею у спальні або взагалі вимкніть.
Електроніка / Фото Pinterest
Ви можете не сподіватися такої поради, але не всі фото є сенс тримати у своєму приміщенні. Особливо, якщо ви живете з хлопцем чи чоловіком.
- Психологи радять зберігати у спальні фотографії лише ваші або партнера. Також при спільному відпочинку у кімнаті не повинно бути інших людей чи тварин.
Якщо ви живете з партнером, то приберіть усі речі, подаровані цією людиною або які нагадують про неї. Вашій коханій людині це буде щонайменше, неприємно. Адже якщо ви досі зберігаєте певні речі, пов'язані з колишнім чи колишньою, це означає, що ви сумуєте за цими стосунками. Тому таких предметів краще позбутися.