Ці 3 прізвища свідчать про те, що ваші предки були заможними людьми

Серед великої кількості українських прізвищ є ті, що раніше давали справжнім багачам. Тобто люди, яким вони належать, походять з заможного роду.

Ці родові імена збереглися й донині, їх має чимало українців. Власники таких прізвищ проживають на різних територіях нашої країни.

Теж цікаво 6 українських прізвищ, які давали гарним та добрим людям

Добірка прізвищ, які вказують на заможний рід

Прізвище Дука означає "заможний козак", "багата людина". Цікаво, що у давні часи так називався один із візантійських аристократичних родів. Зараз це родове ім'я належить 1825 людям. Здебільшого вони проживають у Києві (113), селі Дубровиця, Львівської області (89), та Запоріжжі (52).

У минулих століттях титул Дідич носили спадкоємці землі, маєтку чи князівства. Тобто такі багатства їм передавали діди, так і утворилося прізвище. В Україні воно менш поширене, ніж попереднє, загалом налічує 1007 носіїв. Зазвичай можна зустріти у західних регіонах, зокрема у Львові (70), селі Монастирець, Львівської області (54), та селі Стрільче, Івано-Франківської області (48).

Українські прізвища, які належали багатим людям / Фото Canva

Прізвище Кармазін походить від назви дорогої тканини, яку колись могли собі дозволити лише багачі. До того ж так раніше називалася козацька старшина. У наш час це родове ім'я носить 1231 людина. Найпопулярніше воно у Дніпрі (128), Києві (83) та у місті Мена, Чернігівської області (33).

Перелік шляхетських українських прізвищ