Эти родовые имена сохранились и по сей день, их имеет немало украинцев. Владельцы таких фамилий проживают на разных территориях нашей страны.

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Подборка фамилий, которые указывают на богатый род

Фамилия Дука означает "зажиточный казак", "богатый человек". Интересно, что в давние времена так назывался один из византийских аристократических родов. Сейчас это родовое имя принадлежит 1825 людям. В основном они проживают в Киеве (113), селе Дубровица, Львовской области (89), и Запорожье (52).

В прошлых столетиях титул Дидыч носили наследники земли, имения или княжества. То есть такие богатства им передавали деды, так и образовалась фамилия. В Украине оно менее распространено, чем предыдущее, в целом насчитывает 1007 носителей. Обычно можно встретить в западных регионах, в частности во Львове (70), селе Монастырец, Львовской области (54), и селе Стрельче, Ивано-Франковской области (48).

Украинские фамилии, которые принадлежали богатым людям / Фото Canva

Фамилия Кармазин происходит от названия дорогой ткани, которую когда-то могли себе позволить только богачи. К тому же так раньше называлась казацкая старшина. В наше время это родовое имя носит 1231 человек. Самое популярное оно в Днепре (128), Киеве (83) и в городе Мена, Черниговской области (33).

Перечень благородных украинских фамилий