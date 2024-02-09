Однак не всі дати підходять для посадки рослин. Наприклад, 7 березня краще працювати у теплиці чи парнику, а сіяти насіння в інший день. А у період з 8 по 10 березня варто провести процедури, які допоможуть захистити культури від шкідників та хвороб, пише 24 Канал.
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Робота на городі у березні
Цікаво, що у березні є також нейтральні дні. Зокрема, це такі дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31. Тобто сіяти овочі на розсаду можна, однак, якщо є можливість, то краще перенести роботу на більш сприятливий період.
До речі, до 19 березня рекомендується посадити капусту, кабачки, патисони, перці, томати, огірки, гарбузи та баклажани. А у кінці місяця – боби, квасолю, зелень, горох, моркву, буряк та редиску.
Посівний календар на березень
- Горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка, буряк, морква, редиска, редька, дайкон, ріпчаста цибуля, часник, картопля – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 березня.
- Томати, перець, баклажани, огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня, капуста – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 березня.