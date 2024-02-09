Однак не всі дати підходять для посадки рослин. Наприклад, 7 березня краще працювати у теплиці чи парнику, а сіяти насіння в інший день. А у період з 8 по 10 березня варто провести процедури, які допоможуть захистити культури від шкідників та хвороб, пише 24 Канал.

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Робота на городі у березні

Цікаво, що у березні є також нейтральні дні. Зокрема, це такі дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31. Тобто сіяти овочі на розсаду можна, однак, якщо є можливість, то краще перенести роботу на більш сприятливий період.

До речі, до 19 березня рекомендується посадити капусту, кабачки, патисони, перці, томати, огірки, гарбузи та баклажани. А у кінці місяця – боби, квасолю, зелень, горох, моркву, буряк та редиску.

Посівний календар на березень