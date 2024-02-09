Однако не все даты подходят для посадки растений. Например, 7 марта лучше работать в теплице или парнике, а сеять семена в другой день. А в период с 8 по 10 марта стоит провести процедуры, которые помогут защитить культуры от вредителей и болезней, пишет 24 Канал.

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Работа на огороде в марте

Интересно, что в марте есть также нейтральные дни. В частности, это такие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 22, 26, 30, 31. То есть сеять овощи на рассаду можно, однако, если есть возможность, то лучше перенести работу на более благоприятный период.

Кстати, до 19 марта рекомендуется посадить капусту, кабачки, патиссоны, перцы, томаты, огурцы, тыквы и баклажаны. А в конце месяца – бобы, фасоль, зелень, горох, морковь, свеклу и редис.

Посевной календарь на март