Які овочі та фрукти не можна тримати в підвалі

Зараз господині активно ставлять на зберігання різні овочі та фрукти. Переважно відправляють їх у підвал або льох. Питанням є те, чи усі плоди там можна тримати.

Кожен овоч чи фрукт має свої вимоги до зберігання, які треба враховувати. Бо інакше плоди будуть псуватися. Деяким овочам і фруктам більше підходять умови в підвальному приміщенні, а деяким – у холодильнику. 24 Канал розкаже про це більше.

Дізнайтеся першими Чи можна зберігати мед в підвалі: вичерпна відповідь

Де і як краще зберігати овочі та фрукти

Такі овочі, як кабачки, огірки, гарбуз, буряк, цукіні оптимально тримати в підвалі чи коморі. Важливо, аби місце було темним та сухим: можна покласти в ящики. У холодильнику їм може бути занадто холодно.

А от помідори варто тримати в умовах кімнатної температури. Можна й на полиці шафи. І мийте їх лише перед використанням.

варто тримати в умовах кімнатної температури. Можна й на полиці шафи. І мийте їх лише перед використанням. Гриби теж рекомендується зберігати в темному і сухому місці. Це стосується й баклажанів . Якщо маєте засклений балкон, можна там.

теж рекомендується зберігати в темному і сухому місці. Це стосується й . Якщо маєте засклений балкон, можна там. Картоплю у жодному разі не зберігайте в холодильнику. Тому що за таких низьких температур крохмаль, який міститься в картоплі, перетворюється на цукор. Тримаємо її суто в підвалі або коморі, аби там не було світла.

у жодному разі не зберігайте в холодильнику. Тому що за таких низьких температур крохмаль, який міститься в картоплі, перетворюється на цукор. Тримаємо її суто в підвалі або коморі, аби там не було світла. Моркву, капусту можна тримати як в холодильнику, так і в ящику в підвалі чи коморі.

можна тримати як в холодильнику, так і в ящику в підвалі чи коморі. Перець вже більш вибагливий: добре стоїть лише в холодильнику, без пакетів.

Щодо цибулі та часнику , їх необхідно поставити в підвал або комору. Тому що в холодильнику вони або гниють, або починають проростати.

, їх необхідно поставити в підвал або комору. Тому що в холодильнику вони або гниють, або починають проростати. Зелень варто промити, просушити та покласти у холодильник в пакети.

Корисні поради щодо зберігання

Коли кладете овочі чи фрукти на зберігання, треба звертати увагу на термін. Бо одні сорти можуть стояти аж до весни, а інші – треба вжити максимум за 1 місяць.

Важливо уважно оглядати урожай перед тим, як класти у комору чи підвал. Навіть один овоч чи фрукт, який почав гнити, може заразити усі інші, якщо його не викинути. Тож позбувайтесь хворих або зіпсованих плодів.

Правильне сусідство – основа успішного зберігання будь-яких продуктів. Кожен овоч чи фрукт повинен бути в окремому ящику чи полиці. Якщо немає достатньо для цього місця, то зберігайте якомога далі від інших цибулю і часник.