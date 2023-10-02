Каждый овощ или фрукт имеет свои требования к хранению, которые следует учитывать. Иначе плоды будут портиться. Некоторым овощам и фруктам больше подходят условия в подвальном помещении, а некоторым – в холодильнике. 24 Канал расскажет об этом больше.

Узнайте первым Можно ли хранить мед в подвале: исчерпывающий ответ

Где и как лучше хранить овощи и фрукты

Такие овощи, как кабачки, огурцы, тыква, свёкла, цукини оптимально держать в подвале или амбаре. Важно, чтобы место было темное и сухое: можно положить в ящики. В холодильнике им может быть слишком холодно.

А вот помидоры следует держать в условиях комнатной температуры. Можно и на полке шкафа. И мойте их только перед использованием.

следует держать в условиях комнатной температуры. Можно и на полке шкафа. И мойте их только перед использованием. Грибы тоже рекомендуется хранить в тёмном и сухом месте. Это касается и баклажанов . Если у вас застеклен балкон, можно там.

тоже рекомендуется хранить в тёмном и сухом месте. Это касается и . Если у вас застеклен балкон, можно там. Картофель ни в коем случае не храните в холодильнике. Потому что при таких низких температурах крахмал, содержащийся в картофеле, превращается в сахар. Держим его только в подвале или амбаре, чтобы там не было света.

ни в коем случае не храните в холодильнике. Потому что при таких низких температурах крахмал, содержащийся в картофеле, превращается в сахар. Держим его только в подвале или амбаре, чтобы там не было света. Морковь, капусту можно держать как в холодильнике, так и в ящике в подвале или амбаре.

можно держать как в холодильнике, так и в ящике в подвале или амбаре. Перец уже более требователен: хорошо стоит только в холодильнике, без пакетов.

Что касается лука и чеснока , их необходимо поставить в подвал или амбар. Потому что в холодильнике они либо гниют, либо начинают прорастать.

, их необходимо поставить в подвал или амбар. Потому что в холодильнике они либо гниют, либо начинают прорастать. Зелень следует промыть, просушить и положить в холодильник в пакеты.

Полезные советы по хранению

Когда кладете овощи или фрукты на хранение, нужно обращать внимание на срок. Потому что одни сорта могут стоять до весны, а другие – нужно употребить максимум за 1 месяц.

Важно внимательно осматривать урожай перед тем, как класть в амбар или подвал. Даже один овощ или фрукт, который начал гнить, может заразить все другие, если его не выкинуть. Избавляйтесь от больных или испорченных плодов.

Правильное соседство – основа успешного хранения любых продуктов. Каждый овощ или фрукт должен быть в отдельном ящике или полке. Если нет достаточного для этого места, то храните как можно дальше от других лук и чеснок.