Заквітчають ваше подвір'я: 5 квітів, які варто посадити біля будинку

Квіти біля будинку – це завжди красиво та естетично. Квіти навіть можуть слугувати оберегом для своїх господарів. Та виникає питання, які саме квіти посадити. Про це читайте далі.

Квітами часто прикрашають сади, клумби, грядки, присадибні ділянки. Адже квіткові насадження завжди чудово доповнюють наші будинки. Які квіти варто посадити, розповість 24 Канал.

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З чого почати садіння

Перед початком саджання квітів, треба врахувати деякі моменти. Насамперед – з якого боку розташовані вікна. Якщо з південного, тоді варто посадити в цьому місці високорослі дерева або кущі, щоб зробити тінь для рослин у спекотну погоду.

Важливим фактором є кількість світла. Одним рослинам треба пряме сонце, іншим – сонце може тільки шкодити. Тож такий чинник потрібно врахувати, аби не пересаджувати рослини з місця на місце.

Треба подумати й про ґрунт на ділянці. Кожна квітка має свої вподобання. Одні краще проростають на чорноземі, а інші – на легких і пухких ґрунтах. Пам'ятаймо й про кислотність ґрунту.

Полив – складова догляду за квітами. Треба знати, наскільки часто і рясно треба поливати рослини. Бо якщо посадити вологолюбні рослини на відкритому сонці й не поливати, вони просто всохнуть.

Які квіти варто посадити

Лаванда. Ця рослина сходить через 14 днів, а в землю її можна пересадити, коли пройдуть всі весняні заморозки. Лаванді потрібне сонце. Своїм запахом вона відлякує мух, комарів, міль та інших шкідників. Тому лаванду сіють під вікнами кухні або вітальні. Вона цвіте аж до жовтня.

Петунія. Її зазвичай садять в горщиках і ставлять на тераси. Але в саду вона буде виглядати на менш прекрасно. Насіння на розсаду висівають лише на поверхні. Перші сходи з'являться через 7-14 днів. Садити петунію у землю можна, як закінчаться заморозки. Відстань між ними зберігаємо 30-35 сантиметрів. Цвітіння петунії – з весни до осені.

Айстри. Айстри бувають різноманітних форм, кольорів і розмірів. Тільки багаторічних сортів існує понад 500. Айстри ростуть у саду з травня до листопада, залежно від сорту. Тому вкінці осені сад все ще продовжує бути яскравим.



Які квіти посадити на своєму подвір'ї / Фото Pexels

Вони розмножуються розсадою з насіння, поділом куща чи живцюванням. Айстри доволі швидко і густо. Важливо обрати легкий і некислий ґрунт, щоб айстри розросталися на весь сад.

Флокси. Ці квіти мають чимало красивих відтінків, форм і розмірів. А ще вони неймовірно пахнуть. Флокси бувають ґрунтопокривні, весняно- і літньоквітучі, кущові. Рослина добре росте на будь-яких ґрунтах, найкраще – на добре освітленій ділянці. Зими переносить добре. Особливо ефектно виглядають флокси, якщо садити їх групкою. Ростуть гарно всюди, крім пристовбурних кіл дерев і крутих схилів.

Деревій. Це не просто цілюща рослина з простими білими квітами. Зараз маємо різні його декоративні форми. Вони не є вибагливими й добре ростуть на бідних, кам'янистих, але правильно дренованих ґрунтах. Декоративний деревій має гарні кольори: жовтий, червоний, білий, рожевий. Квітне безперервно з червня по вересень. Деревій добре витримує затяжну посуху чи холод. Навіть якщо ви не доглядатимете за цією рослиною, вона все одно виживе.