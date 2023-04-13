Цветами часто украшают сады, клумбы, грядки, приусадебные участки. Ведь цветочные насаждения всегда отлично дополняют наши дома. Какие цветы стоит посадить, расскажет 24 Канал.

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С чего начать посадку

Перед началом посадки цветов, нужно учесть некоторые моменты. В первую очередь – с какой стороны расположены окна. Если с южного, тогда следует посадить в этом месте высокорослые деревья или кустарники, чтобы сделать тень для растений в жаркую погоду.

Важным фактором является количество света. Одним растениям нужно прямое солнце, другим – солнце может только вредить. Так что такой фактор нужно учесть, чтобы не пересаживать растения с места на место.

Надо подумать и о почва на участке. Каждый цветок имеет свои предпочтения. Одни лучше прорастают на черноземе, а другие – на легких и рыхлых почвах. Помните и о кислотности почвы.

Полив – составляющая ухода за цветами. Надо знать, сколь часто и обильно нужно поливать растения. Ибо если посадить влаголюбивые растения на открытом солнце и не поливать, они просто усохнут.

Какие цветы следует посадить

Лаванда. Это растение сходит через 14 дней, а в землю его можно пересадить, когда пройдут все весенние заморозки. Лаванде нужно солнце. Своим запахом она отпугивает мух, комаров, моль и других вредителей. Поэтому лаванду сеют под окнами кухни или гостиной. Она цветет до октября.

Петуния. Ее обычно сажают в горшках и ставят на террасы. Но в саду она будет смотреться на менее красиво. Семена на рассаду высевают только на поверхности. Первая лестница появится через 7-14 дней. Сажать петунию в землю можно, когда закончатся заморозки. Расстояние между ними храним 30-35 сантиметров. Цветение петунии – с весны до осени.

Астры. Астры бывают разнообразных форм, цветов и размеров. Только многолетних сортов существует более 500. Астры растут в саду с мая по ноябрь, в зависимости от сорта. Поэтому в конце осени сад все еще продолжает быть ярким.



Какие цветы посадить на своем дворе / Фото Pexels

Они размножаются рассадой из семян, делением куста или черенкованием. Астры довольно быстро и густо. Важно выбрать легкую и некислую почву, чтобы астры разрастались на весь сад.

Флоксы. Эти цветы имеют немало красивых оттенков, форм и размеров. А еще они невероятно пахнут. Флоксы бывают почвопокровные, весенне- и летнецветущие, кустовые. Растение хорошо растет на любых почвах, лучше всего – на хорошо освещенном участке. Зимы хорошо переносит. Особенно эффектно смотрятся флоксы, если сажать их группкой. Растут хорошо повсюду, кроме приствольных кругов деревьев и крутых склонов.

Тысячелистник. Это не просто целебное растение с простыми белыми цветами. Сейчас есть разные его декоративные формы. Они не требовательны и хорошо растут на бедных, каменистых, но правильно дренированных почвах. Декоративный тысячелистник имеет красивые цвета: желтый, красный, белый, розовый. Цветет непрерывно с июня по сентябрь. Тысячелистник хорошо выдерживает затяжную засуху или холод. Даже если вы не будете ухаживать за этим растением, оно все равно выживет.