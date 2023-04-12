Луковичные весенние цветы первыми начинают миловать глаз в саду. Такие культуры формируют зачатки бутонов еще осенью, а весной уже украшают клумбы своим видом. О 1 0 самых популярных луковичных цветов, которые может посадить каждый. 24 Канал.

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Нарциссы

Нарциссы – одни из самых первых цветов, которые появляются весной вместе с гиацинтами, крокусами и тюльпанами. Эти цветы не требовательны, хотя для них имеет большое значение правильное место посадки. Оно должно быть хорошо освещенным и водопроницаемым.

Лучшей почвой для нарциссов будет суглинок, который удобряется компостом или перегноем. Ни в коем случае не следует использовать навоз.

Подснежники

Луковицы подснежника большую часть года находятся под землей. Лишь осенью они пробуждаются и доращивают корни, чтобы прорасти и расцвести весной.

Период роста и цветения у подснежников происходит до тех пор, пока на деревьях не появятся листья. Растения считаются зимостойкими и влаголюбивыми. Они хорошо растут на местах, где много снега.

Разным видам подснежников нужен свет, несмотря на то, что они растут под деревьями и под кустами, хотя любят открытые участки. Подснежникам не нужны прямые солнечные лучи.

Тюльпаны

Лучше всего сажать тюльпаны с середины сентября и до середины октября. Потому что тогда земля достаточно остыла, а до первых морозов еще достаточно времени.

Лучше сажать тюльпаны осенью, поскольку к тому времени, как луковицы дадут первые ростки, они должны пройти естественный период охлаждения. В это время у них внутри вызревают новые цветы.

Тюльпаны можно выращивать и из луковиц, посадившие весной и даже зимой. Если земля еще не перешла по морозу, можно сделать это и в декабре. В таком случае луковицы тюльпанов могут породить меньшие цветы. А еще они появятся на месяц-полтора позже.

Крокусы

Весенние крокусы сажают в землю осенью. Место посадки должно быть солнечным, впрочем, цветы прорастают в тени тоже. Почва для посадки крокусов должна быть сухая, легкая и рыхлая.

При подготовке места для крокусов в землю для дренажа рекомендуется поместить мелкий гравий или речной песок. Под перекапывание в качестве органических удобрений в землю добавляют компост, перепревший навоз или торф с известью, поскольку грунтов с кислотностью крокусы не переносят. В глинистую землю вносят золу.

Ирисы

Характерный признак ирисов в том, что их корни растут горизонтально и часто оголяются, выходя на поверхность. Так что зимой ирисы обязательно нужно присыпать. землей и торфом, чтобы они не замерзли.

Весной такое покрытие убирают. Ирисы любят перемещаться, и в течение года могут сместить свое расположение в сторону нескольких сантиметров. Ирисы нужно сажать веером вдоль листьев, а не поперек ряда. Это нужно для того, чтобы ряды выглядели более ровными.

Гиацинты

Высаживать гиацинты рекомендуется на открытых участках, ведь стрелка у гиацинтов довольно невысокая. Надо подумать и о том, чем потом засадить участок выращивания гиацинтов, ведь после усыхания листьев останется пустое место.



Цветочные луковицы весной / Фото Pexels

На том участке, где в почве посажены луковицы гиацинтов, можно посеять летние однолетники или даже многолетники со слабо ветвящейся корневой системой.

Амариллис

Амариллисы разрешается выращивать в открытом грунте, если разрешает климат. В то же время нужно оставлять луковицы на зиму в земле. Если зимой температура в местности опускается ниже -5, то в земле луковица амариллиса может погибнуть.

Во время небольших заморозков место посадки амарилиса все равно нужно очень хорошо укрывать, потому что они нетерпимы к холоду. Так что высаживать амариллисы в открытую землю желательно только на лето. Осенью их следует выкапывать.

Анемоны

Во время выращивания анемоны нужно помнить некоторые ее особенности. Речь идет прежде всего о том, что таким цветам необходима обильная полива в сухую жаркую погоду.

Во-вторых, подкормку осенью следует проводить комплексными минеральными удобрениями. Удобряем землю перед посадкой или во время роста и цветения – органическими. В-третьих, зимой необходимо защитить анемоны от морозов, укрыв сухими листьями.

Рябчики

Рябчик императорский начинает расцветать, как только растает снег. Лимонно-желтые или сочно-оранжевые цветки на высоких цветоносах смотрятся просто фантастически.

Рябчики хорошо сочетаются с другими весенними цветами. Луковица рябчика формирует преимущественно два цветоноса. В их основе формируются новые луковицы. У рябчика произрастает очень мало деток, поэтому приобрести их луковицы бывает недешевым удовольствием.

Мускари

Мускари прекрасно выглядят в декоративных садовых вазах и в ботанических садах. Низкорослые сорта используются для украшения бордюров.

Мускари хорошо смотрятся и на многоярусных клумбах, а также в сочетании с другими весенними цветами. На фоне густых мускарей лилового цвета очень хорошо смотрят островки раноцветных тюльпанов или нарциссов. Синие мускари очень хорошо сочетаются с оранжевыми рябчиками.