7 квітів, які потрібно посіяти на розсаду вже у березні

Багато садівників з нетерпінням чекають на весну. Адже це період, коли можна сіяти улюблені квіти, щоб згодом вони тішили своїм рясним цвітінням.

У березні 2024 року садити рослини варто у такі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31. А от 7, 11 та 25 березня сіяти насіння на розсаду не слід. Більше про те, які квіти можна садити вже наступного місяця, розповість 24 Канал.

Теж корисно Орхідея цвістиме цілий рік: обов'язково підживлюйте рослину цим засобом

Лаванда

У березні варто посіяти лаванду – рослину, яка відома своїми цілющими властивостями. Вона почне сходити вже через 2 тижні. Пересаджувати квітку потрібно тоді, коли закінчаться морози. Зазвичай лаванда цвіте до жовтня.

Вербена

Вербена є досить невибагливою у догляді, тому часто привертає увагу садівників. Сіяти на розсаду її також починають у перший місяць весни. Паростки з'являються через 15 днів, а рослина цвіте аж до заморозків.

Аліссум однорічний

Аліссум часто можна побачити на клумбах, адже він має дуже ніжний медовий аромат. Рослину рекомендують сіяти в середині березня, проте можна це робити й на початку квітня. Зазвичай вона проростає через 12 днів.

Аліссум має приємний медовий запах / Фото Canva

Петунія

Петунію можна вирощувати як у горщику, так і в саду. Сіяти насіння на розсаду потрібно, коли пройдуть морози. Тоді перші сходи з'являться через 1-2 тижні, а рослина цвістиме аж до осені.

Клеома

Сіяти клеому також потрібно у березні. Саджанці повинні бути на відстані 50 сантиметрів, а ґрунт варто пересаджувати десь у кінці травня. Зазвичай квітка цвіте з червня й аж до того часу, поки не почнуться перші заморозки.

Флокс однорічний

Якщо посадити флокс у березні, то рослина проросте вже через 5-8 днів. У відкритий ґрунт квітку варто пересаджувати у квітні або травні. Адже тоді земля достатньо нагріється після холодної зими.

Левиний зів

Левиний зів краще посіяти на розсаду у березні, а садити у ґрунт лише тоді, коли він не буде занадто холодний. Ви побачите перші паростки вже через 10 днів, якщо перемішаєте насіння з піском, трохи засиплете їх землею та ретельно поливатимете.

Левиний зів починає сходити через 10 днів / Фото "Фермер"