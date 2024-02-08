В марте 2024 года сажать растения стоит в такие даты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31. А вот 7, 11 и 25 марта сеять семена на рассаду не следует. Больше о том, какие цветы можно сажать уже в следующем месяце, расскажет 24 Канал.

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Лаванда

В марте стоит посеять лаванду – растение, которое известно своими целебными свойствами. Оно начнет всходить уже через 2 недели. Пересаживать цветок нужно тогда, когда закончатся морозы. Обычно лаванда цветет до октября.

Вербена

Вербена является достаточно неприхотливой в уходе, поэтому часто привлекает внимание садоводов. Сеять на рассаду ее также начинают в первый месяц весны. Ростки появляются через 15 дней, а растение цветет вплоть до заморозков.

Алиссум однолетний

Алиссум часто можно увидеть на клумбах, ведь он имеет очень нежный медовый аромат. Растение рекомендуют сеять в середине марта, однако можно это делать и в начале апреля. Обычно оно прорастает через 12 дней.

Алиссум имеет приятный медовый запах / Фото Canva

Петуния

Петунию можно выращивать как в горшке, так и в саду. Сеять семена на рассаду нужно, когда пройдут морозы. Тогда первые всходы появятся через 1-2 недели, а растение будет цвести до осени.

Клеома

Сеять клеому также нужно в марте. Саженцы должны быть на расстоянии 50 сантиметров, а почву стоит пересаживать где-то в конце мая. Обычно цветок цветет с июня и до тех пор, пока не начнутся первые заморозки.

Флокс однолетний

Если посадить флокс в марте, то растение прорастет уже через 5-8 дней. В открытый грунт цветок стоит пересаживать в апреле или мае. Ведь тогда земля достаточно нагреется после холодной зимы.

Львиный зев

Львиный зев лучше посеять на рассаду в марте, а сажать в грунт только тогда, когда он не будет слишком холодный. Вы увидите первые ростки уже через 10 дней, если перемешаете семена с песком, немного засыплете их землей и будете тщательно поливать.

Львиный зев начинает всходить через 10 дней / Фото "Фермер"