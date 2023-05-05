Замінять вам троянди: 5 красивих квітів, які прикрасять будь-яку ділянку

Існує багато квітів, які можуть бути схожі до троянд. Вони мають свій шарм та чудово прикрасять ділянку біля вашого будинку. Ми зібрали найпопулярніші види квітів, подібні до троянд.

Є чимало різних квітів, які чимось нагадують троянди. Вони є також дуже красивими та гарно пахнуть, тому можуть бути гарною заміною традиційним квітам. 24 канал зібрав найкращі з них, які подібні до троянд.

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Квіти, схожі до троянд

Ранункулюс зовнішнім виглядом дуже нагадує троянди. Кущ може виростати до 80 сантиметрів. Квіти бувають різних відтінків. Їх можна вирощувати як вдома, так і на відкритому ґрунті. Місце для посадки має добре освітлюватись, але не весь день. Землю треба удобрити компостом чи органічними добривами.



Ранункулюси / Фото Canva

Ранункулюси вирощують від кількох до багатьох рослин в групі, які можна посадити на клумбі. Треба зробити отвір в ґрунті, який повинен бути в тричі більший, ніж цибулина ранункулюсу. Приблизно на глибину вісім сантиметрів. ЇЇ треба рясно поливати, допоки рослина не відкриє листя.

Бегонії дуже нагадують троняди. Їх садять в горщиках та на клумбах. Вирощують з насіння або живцями. Бегонії найкраще ростуть у добре освітленому місці. Підходять місця з частковою тінню. Їм потрібна дренована земля з великою кількістю перегною.



Бегонії / Фото Агромаркет

Якщо ви обираєте рослини в магазині, зверніть увагу на стан листя та кореневої системи. Листя має бути зеленим та без ознак хвороб. Рослину садять на глибину 5-7 сантиметрів й з відстанню 15-20 сантиметрів. Бегонії потребують яскравого, але розсіяного світла та температури +20-25. Їм також потрібна висока вологість та регулярний полив.

Пеларгонія – красива квітка, яка буває різних відтінків: від білих й темно-бузкових. Вона росте переважно в кімнатних умовах. Для неї треба обрати місце з прямим сонячним світлом хоча б на 6-8 годин на день. Якщо ви вирощуєте пеларгонії в приміщенні, їх треба поставити біля вікна на сонячній стороні будинку. Вони найкраще ростуть в добре дренованій землі, яка містить багато перегною.



Пеларгонії / Фото Вікіпедія

Пеларгонії можна садити як з насіння, так і з розсади. Якщо ви вирощуєте розсаду, посадіть її у горщики або контейнери. Під час пересадки розсади в землю, відстань між рослинами має бути 20-30 сантиметрів. Щоб квітка не хворіла, до неї має постійно доходити повітря. Регулярно видаляйте в'ялі квіти та листя, щоб росли нові бутони.

Гарденія жасминова – ніжна красуня, яка цвіте білими та кремовими квітами з п'янким ароматом. Ця квітка любить світле, але не пряме сонячне світло. Вона потребує високої вологості та хорошого дренажного матеріалу, щоб не було застою води. У горщику треба зробити отвори та наповнити його грунтом з торфом.



Гарденії жасминові / Фото Plant-growing

Коли вона розростається, її треба пересаджувати у більший горщик. Не можна допускати пересихання землі, треба регулярно поливати цю рослину. Гарденія жасминова потребує добрива, щоб розвиватися. Горщик із квіткою треба поставити там, де їй буде достатньо повітря та вологи.

Еустома – квітка з великими та красивими суцвіттями, але вона доволі непроста у вирощуванні. Вона вимагає добре дренованої, легкої землі. Можна використовувати землю з піском. Насіння по поверхні треба сіяти так, щоб не покривати його ґрунтом, бо їм потрібне світло для проростання. Квітку поливаємо, щоб не допускати пересихання.



Еустома / Фото Botanichka

Після посіву насіння контейнер покривають плівкою для парниковго ефекту. Температура має бути +21-24. За таких умовах вони проростуть за 7-14 днів. Коли з'являться перші листочки, розсаду можна пересадити в окремі горщики. Підтримуйте землю вологою, але не заливайте.