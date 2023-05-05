Есть немало разных цветов, которые чем-то напоминают розы. Они очень красивы и хорошо пахнут, поэтому могут быть хорошей заменой традиционным цветам. 24 канал собрал лучшие из них, похожие на розы.

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Цветы, похожие на розы

Ранункулюс внешним видом очень напоминает розы. Куст может произрастать до 80 сантиметров. Цветы бывают разных оттенков. Их можно выращивать как дома, так и на открытом грунте. Место для посадки должно хорошо освещаться, но не весь день. Землю нужно удобрить компостом или органическими удобрениями.



Ранункулюсы / Фото Canva

Ранункулюсы выращивают от нескольких до многих растений в группе, которые можно посадить на клумбе. Надо сделать отверстие в почве, который должен быть в три раза больше луковицы ранункулюса. Приблизительно на глубину восемь сантиметров. Ее нужно обильно поливать, пока растение не откроет листву.

Бегонии очень напоминают троняды. Их сажают в горшках и клумбах. Выращивают из семян или черенками. Бегонии лучше всего растут в хорошо освещенном месте. Подходят места с долевой тенью. Им нужна дренированная земля с большим количеством перегноя.



Бегонии / Фото Агромаркет

Если вы выбираете растения в магазине, обратите внимание на состояние листьев и корневой системы. Листья должны быть зелеными и без признаков болезней. Растение сажают на глубину 5-7 сантиметров и с расстоянием 15-20 сантиметров. Бегонии нуждаются в ярком, но рассеянном свете и температуре +20-25. Им также необходима высокая влажность и регулярный полив.

Пеларгония – красивый цветок, который бывает разных оттенков: от белых и темно-сиреневых. Она растет в основном в комнатных условиях. Для нее нужно выбрать место с прямым солнечным светом хотя бы на 6-8 часов в день. Если вы выращиваете пеларгонии в помещении, их нужно поставить у окна на солнечной стороне дома. Они лучше всего растут в хорошо дренированной земле, содержащей много перегноя.



Пеларгонии / Фото Википедия

Пеларгонии можно сажать как из семян, так и из рассады. Если вы выращиваете рассаду, посадите ее в горшки или контейнеры. При пересадке рассады в землю, расстояние между растениями должно быть 20-30 сантиметров. Чтобы цветок не болел, к нему имеет постоянно доходить воздуха. Регулярно удаляйте дряблые цветы и листья, чтобы росли новые бутоны.

Гардения жасминовая – нежная красавица, цветущая белыми и кремовыми цветами с опьяняющим ароматом. Этот цветок любит светлый, но не прямой солнечный свет. Она требует высокой влажности и хорошего дренажного материала, чтобы не было застоя воды. В горшке нужно сделать отверстия и наполнить его грунтом с торфом.



Гардении жасминовые / Фото Plant-growing

Когда она разрастается, ее нужно пересаживать в больший горшок. Нельзя допускать пересыхания земли, нужно регулярно поливать это растение. Гардения жасминовая нуждается в удобрении, чтобы развиваться. Горшок с цветком нужно поставить там, где ему будет достаточно воздуха и влаги.

Эустома – цветок с большими и красивыми соцветиями, но он довольно непрост в выращивании. Она требует хорошо дренированной, лёгкой земли. Можно использовать землю с песком. Семена по поверхности нужно сеять да чтобы не покрывать его почвой, потому что им нужен свет для прорастания. Цветок поливаем, чтобы не допускать пересыхания.



Эустома / Фото Botanichka

После посева семян контейнер покрывают пленкой для парникового эффекта Температура должна быть 21-24. В таких условиях они прорастут через 7-14 дней. Когда появятся первые листики, рассаду можно пересадить в отдельные горшки. Поддерживайте землю влагой, но не заливайте.