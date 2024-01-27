Мають стійкий аромат: 10 прекрасних квітів, які обов'язково повинні бути у вашому саду

Є люди, які обожнюють вирощувати різноманітні квіти. Тому їхні подвір'я прикрашає неймовірний сад. Однак гарне цвітіння забезпечує лише ретельний догляд.

Існують квіти, які обов'язково повинні бути у саду. Адже вони володіють чудовим та стійким ароматом, який тішитиме вас протягом довгого часу. Про які рослини йдеться, читайте у матеріалі.

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Іриси

Іриси бувають різних відтінків та ароматів. Деякі види пахнуть свіжо, а інші солодко. Тому можна обрати той сорт, чий запах вам подобається найбільше. Іриси полюблять світло та тепло. Також важливо слідкувати за кількістю води в горщику, щоб не перезволожити чи не пересушити землю.

Тубероза

Тубероза має ще одну назву – нічна фіалка. Квітка володіє настільки сильним ароматом, що його можна почути навіть здалеку. Цікаво, що у магазинах продається багато парфумів, які пахнуть туберозою.

Геліотроп

Існує 300 сортів геліотропу. Тому ви можете обрати той, який найкраще прикрашатиме оселю. Однак ця квітка підходить лише для тих людей, які люблять насичені аромати. Адже пахне мигдалем.

Геліотроп має стійкий аромат / Фото Pexels

Троянда

Троянда – це одна з найпопулярніших рослин. Люди полюблять вирощувати її вдома або дарувати близьким на свята. Ця квітка також має багато видів, від яких тягнеться запах меду.

Лілія

Лілія також часто прикрашає клумби у дворах, адже вважається досить невибагливою рослиною. Однак помилки у догляді можуть призвести до загибелі рослини. Квітка має солодкий аромат.

Резеда запашна

Можливо, про резеду запашну деякі люди навіть не чули. Однак на цю квітку таки варто звернути увагу. Адже вона має дуже ніжний та ненав'язливий аромат. Крім того, запах – досить стійкий.

Лаванда

Лаванду часто можна побачити у будинках рідних, знайомих та друзів. Адже квітка не лише красиво виглядає, але й володіє лікувальними властивостями. Зокрема, вона допомагає позбутися головного болю та стресу. А запах лаванди розслабляє навіть після дуже важкого робочого дня.

Лаванда має стійкий аромат / Фото Pixabay

Петунія

Петунія – неймовірно витончена квітка. Її вирощують на клумбах, у садах та навіть на балконах. Рослина має багато видів та кольорів, тому обрати точно буде з чого. Петунія чудово підійде людям, які люблять солодкі запахи, що притаманні теплій порі року.

Запашний горошок

Запашний горошок цвіте з липня й аж до того часу, поки не вдарять сильні морози. Тому квітка довго тішитиме вас свої приємним ароматом. Рослину потрібно поливати 1 раз на тиждень. Також не варто забувати про підживлення. Однак добрива не варто додавати занадто часто.

Алісум

Алісум не лише гарно цвіте, але й здатний витримати суворі зимові морози та холоди. Рослина має дрібні різноколірні квіточки. Цікаво, що її аромат дуже подобається бджолам.

Алісум має стійкий аромат / Фото "Зелена садиба"