Существуют цветы, которые обязательно должны быть в саду. Ведь они обладают замечательным и стойким ароматом, который будет радовать вас в течение долгого времени. О каких растениях идет речь, читайте в материале.

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Ирисы

Ирисы бывают разных оттенков и ароматов. Некоторые виды пахнут свежо, а другие сладко. Поэтому можно выбрать тот сорт, чей запах вам нравится больше всего. Ирисы любят свет и тепло. Также важно следить за количеством воды в горшке, чтобы не переувлажнить или не пересушить землю.

Тубероза

Тубероза имеет еще одно название – ночная фиалка. Цветок обладает настолько сильным ароматом, что его можно услышать даже издалека. Интересно, что в магазинах продается много духов, которые пахнут туберозой.

Гелиотроп

Существует 300 сортов гелиотропа. Поэтому вы можете выбрать тот, который лучше всего будет украшать дом. Однако этот цветок подходит только для тех людей, которые любят насыщенные ароматы. Ведь пахнет миндалем.

Гелиотроп имеет стойкий аромат / Фото Pexels

Роза

Роза – это одно из самых популярных растений. Люди любят выращивать ее дома или дарить близким на праздники. Этот цветок также имеет много видов, от которых тянется запах меда.

Лилия

Лилия также часто украшает клумбы во дворах, ведь считается достаточно неприхотливым растением. Однако ошибки в уходе могут привести к гибели растения. Цветок имеет сладкий аромат.

Резеда душистая

Возможно, о резеде душистой некоторые люди даже не слышали. Однако на этот цветок таки стоит обратить внимание. Ведь он имеет очень нежный и ненавязчивый аромат. Кроме того, запах – достаточно стойкий.

Лаванда

Лаванду часто можно увидеть в домах родных, знакомых и друзей. Ведь цветок не только красиво выглядит, но и обладает лечебными свойствами. В частности, он помогает избавиться от головной боли и стресса. А запах лаванды расслабляет даже после очень тяжелого рабочего дня.

Лаванда имеет стойкий аромат / Фото Pixabay

Петуния

Петуния – невероятно изящный цветок. Ее выращивают на клумбах, в садах и даже на балконах. Растение имеет много видов и цветов, поэтому выбрать точно будет из чего. Петуния прекрасно подойдет людям, которые любят сладкие запахи, что присущие теплому времени года.

Душистый горошек

Душистый горошек цветет с июля и до тех пор, пока не ударят сильные морозы. Поэтому цветок долго будет радовать вас свои приятным ароматом. Растение нужно поливать 1 раз в неделю. Также не стоит забывать о подкормке. Однако удобрения не стоит добавлять слишком часто.

Алиссум

Алиссум не только хорошо цветет, но и способен выдержать суровые зимние морозы и холода. Растение имеет мелкие разноцветные цветочки. Интересно, что его аромат очень нравится пчелам.

Алиссум имеет стойкий аромат / Фото "Зеленая усадьба"