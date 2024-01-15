Однак є рослини, які приваблюють щастя та добробут. Серед них: гібіскус, спатіфілум, сенполія, хоя, хлоротфітум, мирт та калатея. Які ж вазони краще не купувати одиноким жінкам, читайте у матеріалі.

До речі 5 кімнатних рослин, які приваблюють успіх, достаток та добробут

Грошове дерево

Багато людей купують грошове дерево. Адже вважається, що воно приваблює у дім достаток, а також допомагає подолати фінансові труднощі. Однак товстянку не варто купувати самотнім дівчатам. Ліпше це зробили тоді, коли знайдете пару.

Монстера

Монстера може прикрасити будь-яку домівку. Найбільше людей приваблює її велике листя. Зазвичай рослину тримають у вітальні або спальні. Важливо, щоб у кімнаті було хороше освітлення та достатня вологість повітря. Проте експерти не рекомендують купувати монстеру жінкам, адже тоді у чоловіка можуть зникнути почуття.

Монстера для дому / Фото Pexels

Кактус

Кактус вважається популярною кімнатною рослиною, адже за ним не складно доглядати. Зокрема, вазон часто можна побачити на робочих столах. Однак цікаво, що рослина більше підходить чоловікам, а самотнім жінкам тримати її вдома не варто. Кактус перешкоджає зустрічі з коханим.

Плющ

Плющ також можна часто побачити у домівках знайомих. Проте експерти рекомендують купувати рослину лише парам або сім'ям. Плющ не варто тримати у домі дівчатам, які мріють про родинне щастя. Він більше підходить тим, хто сконцентрований на кар'єрі та саморозвитку.

Алое

Алое володіє лікувальними властивостями. Тому цю рослину часто додають у косметичні та лікарські засоби. Крім того, вона невибаглива у догляді та може красиво прикрасити інтер'єр. Однак фахівці вважають, що алое відштовхує чоловіків, тому самотнім дівчатам краще вибрати іншу кімнатну рослину.