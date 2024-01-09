Існують рослини, які приносять сімейний добробут та щастя. Про які вазони йдеться, читайте у матеріалі.

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Гібіскус

У Малайзії та Гаваях гібіскус є символом миру та пристрасті. Його рекомендують ставити у домі, якщо ви хочете налагодити сімейні стосунки. До речі, рослина не вимагає складного догляду. Експерти кажуть, що гібіскус потрібно тримати на підвіконні, яке виходить на південь. Адже він любить сонце.

Спатіфілум

Спатіфілум рекомендують придбати людям, які ще не знайшли своє кохання, або жінкам, які не можуть налагодити стосунки з чоловіками. Кажуть, що рослина приносить у родину гармонію та щастя. Спатіфілум потрібно ретельно обприскувати та не надто сильно поливати.

Сенполія

Сенполія вважається символом відданості та вірності. Крім того, завдяки їй, сім'я перестає сваритися. До речі, рослину також радять придбати людям, які переживають певні життєві труднощі.

Сенполія – символ вірності та відданості / Фото Pixabay

Хоя

У деяких країнах світу існує традиція дарувати хою на День святого Валентина та під час освідчення у коханні. Кажуть, що рослина приносить добробут та щастя. Найкраще тримати її у спальні.

Хлоротфітум

Хлоротфітум не лише красивий, але й вважається символом добробуту та щастя. Якщо у вашій сім'ї часто трапляються конфлікти, то варто придбати цю рослину. Крім того, хлоротфітум добре очищає повітря у будинку та не потребує складного догляду.

Мирт

Мирт рекомендують придбати подружжю, яке лише починає жити разом. В деяких країнах світу чоловікові та жінці дарують цю квітку на весілля. Експерти кажуть, що мирт допомагає позбутися негативної енергетики та приносить у родину мир й спокій.

Мирт – символ миру та спокою / Фото "Флористік Інфо"

Калатея

Калателя вважається символом сімейного щастя, терпіння, добробуту та міцності. Її часто дарують закоханим, щоб вони не розлучалися, а жили у злагоді. Рослина потребує ретельного поливу та підживлення.

Аїхрізон

Кажуть, що аїхрізон приносить у сім'ю щастя. І це не дивно, адже рослина вважається символом кохання.

Оксаліс

Оксаліс володіє потужною енергетикою. Він залучає у сім'ю добробут, лікує душевні рани та різноманітні хвороби. Тому рослину радять дарувати людям, які переживають нелегкий період у житті.

Антуріум

Антуріум радять купувати чоловікам, які не можуть знайти кохану жінку, а також подружжю, щоб у сім'ї панувало щастя. Окрім того, рослина випромінює позитивну енергетику.

Антуріум випромінює позитив / Фото Pixabay