Деякі рослини потрібно посадити біля будинку обов'язково. Адже вони є невибагливими у догляді та дуже красивими. Про які квіти йдеться, розкаже 24 Канал.

До речі 3 помилки у догляді, які перешкоджають цвітінню орхідеї

Волошка

Люди звикли бачити сині волошки на клумбах. Однак цікаво, що ця квітка також є білого, блакитного та рожевого кольору. Волошки потрібно посіяти у землю та ретельно полити. Важливо зауважити, що рослина може витримати навіть суху погоду.

Айстри

Айстри чудово прикрашатимуть вашу клумбу від травня до листопада. Крім того, існує понад 500 видів цієї рослини, тому точно буде з чого вибрати. Така квітка активно розвивається, якщо посадити її у некислий та легкий ґрунт.

Айстри цвітуть з травня до листопада / Фото Canva

Барвінок

Згідно з народними прикметами, барвінок захищає оселю від злих духів. Рослина може бути лілового або ніжно-блакитного кольору. Вона цвіте з травня до середини літа. Барвінок найкраще садити восени або рано навесні, коли він перебуває у стані спокою.

Гладіолус

Досвідчені садівники знають, що гладіолус варто сіяти на початку травня. Перед тим, як садити цибулини, їх потрібно ретельно почистити та потримати у розчині марганцю. Візьміть до уваги, що квітка любить ділянки, куди потрапляє багато сонячних променів.

Деревій

Деревій відомий своїми цілющими властивостями. Білі, жовті, червоні або рожеві квіточки додадуть ніжності вашому саду. Рослина стійка до холоду та посухи, а також є невибагливою у догляді. Цвіте від червня до вересня.