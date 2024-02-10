Некоторые растения нужно посадить возле дома обязательно. Ведь они являются неприхотливыми в уходе и очень красивыми. О каких цветах идет речь, расскажет 24 Канал.

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Василек

Люди привыкли видеть синие васильки на клумбах. Однако интересно, что этот цветок также есть белого, голубого и розового цвета. Васильки нужно посеять в землю и тщательно полить. Важно заметить, что растение может выдержать даже сухую погоду.

Астры

Астры прекрасно украсят вашу клумбу с мая по ноябрь. Кроме того, существует более 500 видов этого растения, поэтому точно будет из чего выбрать. Такой цветок активно развивается, если посадить его в некислую и легкую почву.

Астры цветут с мая по ноябрь / Фото Canva

Барвинок

Согласно народным приметам, барвинок защищает дом от злых духов. Растение может быть лилового или нежно-голубого цвета. Оно цветет с мая до середины лета. Барвинок лучше всего сажать осенью или ранней весной, когда он находится в состоянии покоя.

Гладиолус

Опытные садоводы знают, что гладиолус стоит сеять в начале мая. Перед тем, как сажать луковицы, их нужно тщательно почистить и подержать в растворе марганца. Примите во внимание, что цветок любит участки, куда попадает много солнечных лучей.

Тысячелистник

Тысячелистник известен своими целебными свойствами. Белые, желтые, красные или розовые цветочки придадут нежности вашему саду. Растение устойчиво к холоду и засухе, а также является неприхотливым в уходе. Цветет с июня по сентябрь.