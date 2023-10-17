Ніколи не садіть ці квіти на зиму: не переживуть мороз

Частина квітів – теплолюбні. Їх не можна садити на зиму, адже не витримають низьких температур.

Які ж саме рослини досвідчені городники не рекомендують висаджувати на зиму, розповідає 24 Канал.

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Не садіть ці квіти на зиму

Так, на зиму не рекомендують садити теплолюбні квіти. Зокрема, троянди, цинії, жоржини й чорнобривці. Вони не витримують зимового холоду й можуть постраждати від морозів.

Троянди краще садити приблизно за 20 – 30 днів до перших заморозків. Так вони встигнуть вкорінитися. До речі, не варто робити це зарано або під час бабиного літа. Адже тоді троянди занадто швидко розпустяться й загинуть взимку.

Цинії, які також називають майорами, люблять сонячні ділянки, захищені від вітру. Цим квітам потрібне тепло та світло. Вони не переносять заморозки, а також надлишок вологи або тривалу посуху.

Ще одні квіти, які бояться холоду, – жоржини. Тим часом щодо можливості посіву чорнобривців думки різняться. Річ у тім, що для проростання насіння потрібне тепло. Якщо його замало або ж є надлишок вологи, насіння просто згниє. Тому сіяти чорнобривці можна лише в тих регіонах, де не дуже холодна зима та рання весна.

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Які квіти не варто садити на зиму / Unsplash / JK