Тінь переважно утворюється під високими деревами. Тому якраз під ними можна висаджувати ті квіти, яким комфортніше зростати не під сонцем, а у затінку. Про які саме йдеться – підкаже 24 Канал.
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Які квіти ростуть у затінку
Багато різних квітів можуть рости в тіні, залежно від конкретних умов затінення та ґрунту. Існує чимало таких, які можуть процвітати в умовах затінення.
- Хоста – це багаторічна рослина з квітучими квітками, які можуть рости в повній тіні. Вони дуже популярні серед садівників, оскільки мають різноманітні форми та кольори листя.
Хоста / Фото Про клумби
- Фуксія. Цю квітучу рослину часто використовують для декорування балконів та терас. Вона може процвітати в тіні, але потребує ретельного поливу та доброго дренажу.
Фуксія / Фото Вікіпедія
- Астильба. Це ще одна багаторічна рослина, яка може рости в тіні. Вона має квіти різноманітних кольорів та форм. Їй потрібна достатня кількість вологи для зростання.
Астильба / Фото Рослиновід
- Віола – це однорічна або багаторічна рослина з квітами різних кольорів, яка може рости в тіні. Віола може процвітати з ранньої весни до пізньої осені.
Віола / Фото Asterias
- Іриси. Деякі види ірисів можуть рости в тіні, зокрема, невимогливі іриси гірські та іриси лукові. Проте, більшість ірисів потребують більше світла та ґрунту для кожного виду квітів, які ви хочете посадити в умовах затінення сонячного світла.
Ірис / Фото Asterias
- Ще одним видом квітів, які люблять тінь є конвалії. Вони цвітуть маленькими білими квіточками та їм не потрібно багато сонячного проміння.
Конвалія / Фото Феофанія
- Аюга – це квітка, яка зацвітає навесні. Вона переносить будь-яку тінь. Найчастіше цвіте фіолетовим кольором упродовж кількох тижнів.
Аюга / Фото Вікіпедія
- Рослина, яка добре переносить і тінь, і посуху – це барвінок. Він цвіте блакитними та фіолетовими квіточками. Ним дуже добре прикрашати паркани чи балкони, адже він в'ється.
Барвінок / Фото Рослиновід