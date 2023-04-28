Тінь переважно утворюється під високими деревами. Тому якраз під ними можна висаджувати ті квіти, яким комфортніше зростати не під сонцем, а у затінку. Про які саме йдеться – підкаже 24 Канал.

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Які квіти ростуть у затінку

Багато різних квітів можуть рости в тіні, залежно від конкретних умов затінення та ґрунту. Існує чимало таких, які можуть процвітати в умовах затінення.

Хоста – це багаторічна рослина з квітучими квітками, які можуть рости в повній тіні. Вони дуже популярні серед садівників, оскільки мають різноманітні форми та кольори листя.



Хоста / Фото Про клумби

Фуксія. Цю квітучу рослину часто використовують для декорування балконів та терас. Вона може процвітати в тіні, але потребує ретельного поливу та доброго дренажу.



Фуксія / Фото Вікіпедія

Астильба. Це ще одна багаторічна рослина, яка може рости в тіні. Вона має квіти різноманітних кольорів та форм. Їй потрібна достатня кількість вологи для зростання.



Астильба / Фото Рослиновід

Віола – це однорічна або багаторічна рослина з квітами різних кольорів, яка може рости в тіні. Віола може процвітати з ранньої весни до пізньої осені.



Віола / Фото Asterias

Іриси. Деякі види ірисів можуть рости в тіні, зокрема, невимогливі іриси гірські та іриси лукові. Проте, більшість ірисів потребують більше світла та ґрунту для кожного виду квітів, які ви хочете посадити в умовах затінення сонячного світла.



Ірис / Фото Asterias

Ще одним видом квітів, які люблять тінь є конвалії. Вони цвітуть маленькими білими квіточками та їм не потрібно багато сонячного проміння.



Конвалія / Фото Феофанія

Аюга – це квітка, яка зацвітає навесні. Вона переносить будь-яку тінь. Найчастіше цвіте фіолетовим кольором упродовж кількох тижнів.



Аюга / Фото Вікіпедія

Рослина, яка добре переносить і тінь, і посуху – це барвінок. Він цвіте блакитними та фіолетовими квіточками. Ним дуже добре прикрашати паркани чи балкони, адже він в'ється.



Барвінок / Фото Рослиновід