Тень в основном образуется под высокими деревьями. Поэтому как раз под ними можно высаживать те цветы, которым комфортнее расти не под солнцем, а в тени. О каких именно идет речь – подскажет 24 Канал.

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Какие цветы растут в тени?

Многие цветы могут расти в тени, в зависимости от конкретных условий затенения и почвы. Существует немало таких, которые могут преуспевать в условиях затенения.

Хоста – это многолетнее растение с цветущими цветками, которые могут расти в полной тени. Они очень популярны среди садоводов, поскольку имеют разные формы и цвета листьев.



Хоста / Фото О клумбах

Фуксия. Это цветущее растение часто используют для декорирования балконов и террас. Она может преуспевать в тени, но требует тщательного полива и хорошего дренажа.



Фуксия / Фото Википедия

Астильба. Это еще одно многолетнее растение, которое может расти в тени. Она имеет цветы разных цветов и форм. Ей нужно достаточное количество влаги для роста.



Астильба / Фото Растениевод

Виола – это однолетнее или многолетнее растение с цветами разных цветов, которое может расти в тени. Виола может преуспевать с ранней весны до поздней осени.



Виола / Фото Asterias

Ирисы. Некоторые виды ирисов могут расти в тени, в частности, нетребовательные горные ирисы и луковые ирисы. Однако большинство ирисов требует больше света и почвы для каждого вида цветов, которые вы хотите посадить в условиях затенения солнечного света.



Ирис / Фото Asterias

Еще одним видом цветов, любящих тень являются ландыши. Они цветут маленькими белыми цветочками и им не нужно много солнечных лучей.



Ландыш / Фото Феофания

Аюга – это цветок, зацветающий весной. Она переносит любую тень. Чаще всего цветет фиолетовым цветом в течение нескольких недель.



Аюга / Фото Википедия

Растение, которое хорошо переносит и тень, и засуху – это барвинок. Он цветет голубыми и фиолетовыми цветочками. Им очень хорошо украшать заборы или балконы, ведь он вьется.



Барвинок / Фото Растениевод