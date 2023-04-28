Тень в основном образуется под высокими деревьями. Поэтому как раз под ними можно высаживать те цветы, которым комфортнее расти не под солнцем, а в тени. О каких именно идет речь – подскажет 24 Канал.
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Какие цветы растут в тени?
Многие цветы могут расти в тени, в зависимости от конкретных условий затенения и почвы. Существует немало таких, которые могут преуспевать в условиях затенения.
- Хоста – это многолетнее растение с цветущими цветками, которые могут расти в полной тени. Они очень популярны среди садоводов, поскольку имеют разные формы и цвета листьев.
Хоста / Фото О клумбах
- Фуксия. Это цветущее растение часто используют для декорирования балконов и террас. Она может преуспевать в тени, но требует тщательного полива и хорошего дренажа.
Фуксия / Фото Википедия
- Астильба. Это еще одно многолетнее растение, которое может расти в тени. Она имеет цветы разных цветов и форм. Ей нужно достаточное количество влаги для роста.
Астильба / Фото Растениевод
- Виола – это однолетнее или многолетнее растение с цветами разных цветов, которое может расти в тени. Виола может преуспевать с ранней весны до поздней осени.
Виола / Фото Asterias
- Ирисы. Некоторые виды ирисов могут расти в тени, в частности, нетребовательные горные ирисы и луковые ирисы. Однако большинство ирисов требует больше света и почвы для каждого вида цветов, которые вы хотите посадить в условиях затенения солнечного света.
Ирис / Фото Asterias
- Еще одним видом цветов, любящих тень являются ландыши. Они цветут маленькими белыми цветочками и им не нужно много солнечных лучей.
Ландыш / Фото Феофания
- Аюга – это цветок, зацветающий весной. Она переносит любую тень. Чаще всего цветет фиолетовым цветом в течение нескольких недель.
Аюга / Фото Википедия
- Растение, которое хорошо переносит и тень, и засуху – это барвинок. Он цветет голубыми и фиолетовыми цветочками. Им очень хорошо украшать заборы или балконы, ведь он вьется.
Барвинок / Фото Растениевод