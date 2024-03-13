LifeStyle 24 розповість, як назвали малечу Саша Бо, Наталі Литвин та Олександра Литвин. Цілком ймовірно, що одне з імен сподобається і вам, майбутні батьки.

Вау 4 дивовижні імені для дівчаток: добірка, від якої перехоплює подих

Наталі Литвин та Олександр Куровський

18 лютого 2024 року блогери Наталі Литвин та Олександр Куровський стали батьками. У подружжя народився син. Приємною новиною з шанувальниками молоді батьки поділилися в інстаграмі. Вони назвали хлопчика Даном. Це українське ім'я родина блогерів знайшла у Вікіпедії.

Приглядались не один місяць і нам обом воно дуже сподобалось. Дуже подобається, як аристократично звучить. Хотіли коротке і лаконічне, щоб не ускладнювати довге прізвище та по батькові. Щоб на різних мовах було співзвучно і не було проблем з транслітерацією. Як потім виявилося, є такий біблійний персонаж,

– написала Наталі Литвин у своєму інстаграмі.

Саша Бо та Платон Тарнавський

21 листопада 2023 року відома франківська блогерка Саша Бо народила дочку від свого чоловіка Платона Тарнавського. Для дівчинки новоспечені батьки обрали ім'я Віра. Зазначимо, що у жінки також є два сини від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом: Данило та Євген.

У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, і вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном цього разу. Я довго не вагалася, бо ім'я чудове і дуже символічне,

– поділилася з шанувальниками Саша Бо.

Олександра Литвин та Тимур Трушковський

Учасниця проєкту "Супермодель по-українськи" Олександра Литвин, яка зараз разом з чоловіком мешкає у США, стала мамою 16 лютого 2024 року. У закоханої пари народився син, якого назвали Девідом. Це ім'я є досить популярним у країні, де зараз проживають Саша та Тимур.

Ось такі чудові імена для своїх дітей обрали популярні українські блогери. Якщо ви зараз в очікуванні сина або доньки та не знаєте, як їх назвати, можете звернути увагу на один з цих варіантів.