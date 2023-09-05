Як називали новонароджених українців у цьому році: актуальні дані

Смаки українців щодо імен для немовлят, можуть істотно відрізнятися. Те, що подобається одній людині, може абсолютно відштовхувати іншу.

Імен для дітей існує дуже багато, тож нерідко батькам доводиться місяцями думати над цим питанням. Врешті стало відомо, які вподобання були в українців цьогоріч.

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Популярні імена для дітей у 2023 році

Міністерство юстиції поділилося, які імена обирали батьки для своїх немовлят за перших 6 місяців 2023 року. Вибір був цікавим та вартим уваги.

Зокрема, у виборі імен для дівчаток українці зазвичай зупинялися на таких варіантах, як Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.



Дівчинка / Фото Клініка "Тесла"

Щодо імен для майбутніх козаків, також переважно обирали стандартні та зрозумілі усім ймення. А саме – Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.



Хлопчик / Фото Sonka.com

Важливо знати, що ім'я для малечі повинні узгодити обоє батьків. Це передбачає стаття 146 Сімейного кодексу України.

При цьому, коли мама новонародженого не є у шлюбі, тоді діє добровільне визнання батьківства. Це означає, що матір може самостійно обрати ім'я для малюка.

Дитина в Україні може мати максимум 2 імені. Винятком є тільки, коли матір чи батько належать до певних національних меншин, у яких діють інші традиції щодо вибору імен для дітей.