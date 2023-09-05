Имен для детей существует очень много, так что нередко родителям приходится месяцами думать над этим вопросом. Наконец стало известно, какие вкусы были у украинцев в этом году.

Такой Услышите их впервые: 7 языческих имен для девочек, распространенных среди славян

Популярные имена для детей в 2023 году

Министерство юстиции поделилось, какие имена выбирали родители для своих младенцев за первые 6 месяцев 2023 года. Выбор был интересен и достоин внимания.

В частности, в выборе имен для девочек украинцы обычно останавливались на таких вариантах, как Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия.



Девочка / Фото Клиника "Тесла"

Относительно имен для будущих казаков также преимущественно выбирали стандартные и понятны всем имя. А именно – Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.



Мальчик / Фото Sonka.com

Важно знать, что имя для малышей должны согласовать оба родителя. Это подразумевает статья 146 Семейного кодекса Украины.

При этом, когда мама новорожденного не состоит в браке, тогда действует добровольное признание отцовства. Это значит, что мать может самостоятельно выбрать имя для малыша

Ребенок в Украине может иметь максимум 2 имени. Исключение только, когда мать или отец принадлежат к определенным национальным меньшинствам, в которых действуют другие традиции по выбору имен для детей.