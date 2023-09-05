Імен для дітей існує дуже багато, тож нерідко батькам доводиться місяцями думати над цим питанням. Врешті стало відомо, які вподобання були в українців цьогоріч.
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Популярні імена для дітей у 2023 році
Міністерство юстиції поділилося, які імена обирали батьки для своїх немовлят за перших 6 місяців 2023 року. Вибір був цікавим та вартим уваги.
- Зокрема, у виборі імен для дівчаток українці зазвичай зупинялися на таких варіантах, як Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія.
Дівчинка / Фото Клініка "Тесла"
Щодо імен для майбутніх козаків, також переважно обирали стандартні та зрозумілі усім ймення. А саме – Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.
Хлопчик / Фото Sonka.com
Важливо знати, що ім'я для малечі повинні узгодити обоє батьків. Це передбачає стаття 146 Сімейного кодексу України.
- При цьому, коли мама новонародженого не є у шлюбі, тоді діє добровільне визнання батьківства. Це означає, що матір може самостійно обрати ім'я для малюка.
Дитина в Україні може мати максимум 2 імені. Винятком є тільки, коли матір чи батько належать до певних національних меншин, у яких діють інші традиції щодо вибору імен для дітей.
- Якщо між батьками виникає суперечка щодо надання дитині імені, допомогти їх розсудити може опіковий орган або суд.