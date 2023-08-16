У Києві та області – свої особливі смаки та бачення на імена. І це нормально, адже на колір і смак – товариш не всяк. Пропонуймо перелік імен для хлопчиків та дівчаток, у якому кожен може обрати якесь для свого немовля.

Вау Як називали дівчат в давнину: перелік красивих українських імен, які вам сподобаються

Як називали дітей у Києві

Деякі кияни обирають стабільність та зрозумілість. Вони не дуже відкриті до нових і неочікуваних змін. Тож і обирають для своїх новонароджених стандартні імена.

Зокрема, їм подобаються такі імена для дівчаток : Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія.

: Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія. А от для хлопчиків – були свої тенденції. Вони стосувалися таких варіантів, як Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.



Немовля-хлопчик / Фото Health Day

Не обійшлося у столиці й без незвичайних та екзотичних імен. Вони мають своїх поціновувачів та любителів експериментів. А чому б і ні?

Ось, наприклад цікавими жіночими іменами були Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпія, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Земфіра.

були Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпія, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Земфіра. Чоловічі ймення теж не пасли задніх. Унікальними були Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

Як називали дітей у Київській області

У Київській області теж було достатньо багато тих, хто цінує традиційність. Вони не хочуть зайвий раз ризикувати, аби потім дитина не мала проблем у соціумі. Тож дівчатка ставали Аннами, Анастасіями, Вероніками, Вікторіями, Євами, Маріями, Полінами, Соломіями та Софіями.

Тоді як хлопчикам давали такі імена, як Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид, Дмитро, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена теж мали своє місце на Київщині. Такі батьки хочуть підкреслити індивідуальність своєї малечі, аби вона чи він почували себе унікальними та несхожими ні на кого.



Немовля-дівчинка / Фото Health Day

До прикладу, для дівчаток батьки зупинялися на таких непоширених варіантах, як Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна;

А от екзотичними чоловічими іменами, як припали до душі батькам у Київській області були Арней, Вільям, Дем'ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур.