Зараз триває ажіотаж на все українське. Говорячи про традиційні українські імена, можна ствердити, що це здебільшого імена святих і біблійних особистостей. Зазвичай вони – єврейського, грецького чи латинського походження. Сюди ж входять імена князів, лицарів-варягів та дохристиянських божків. Пропонуймо перелік давніх імен для дівчат.

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Перелік імен для дівчаток

Акилина – дуже небанальне ім'я, яке з латинської мови означає "орлиця". По-іншому ще називають – Килина, Калина, Якилина. Іменини святкує 26 червня.

Анісія – цікаво звучить та з грецької означає "завершення". Інші форми імені – Онися, Нізя, Ніна. День ангела Анісії – 12 січня.

Вірляна – бере початок від слов'ян. Має значення "орел". Ще кажуть Вірлянка, Ляна.

Євстахія має грецьке коріння та гарне значення – "щаслива". Існують ще такі варіанти імені, як Стася, Ася. День ангела відзначає 8 березня.

Зоя – коротке та просте ім'я, яке прийшло до нас від греків. Означає – "життя". Також називають Зойка, Зоєчка. Зоя святкує іменини 31 грудня.

Кекилія – ще одне чудове ім'я, яке виникло з грецької мови. Його тлумачать як "покровителька музики". Усі ми знаємо прекрасну співачку майже з ідентичним прізвищем – Віру Кекелію.

Лідія – ім'я, яке сформувалося від назви краю у Малій Азії. Деякі кажуть Лідка, Лідуся, Ліля.

Мотрона – популярне в давнину ім'я в Україні. Але походження – грецьке. Означає "жінка", "молодиця". Дуже поширена форма – Мотря. День ангела святкує 22 вересня.

Неоніла – з грецької мови перекладається як "нова", "молода". Часто в народі кажуть Неля, Ніла. Вони відзначають іменини 10 листопада.

Теодосія – також поширене колись ім'я в Україні. Має дуже благородне значення – "Богом дана". Ще промовляють як Тодозя, Дозя, Федорка, Феся. Іменини – 13 квітня.