Багатьом набридає банальність та звичність навіть у виборі імені для дитини. Хочеться щось цікаве та нестандартне. 24 Канал зібрав перелік гарних, незвичних імен для дівчаток у 2023 році.

До теми Як назвати близнюків-дівчат: 5 незвичайних імен

Перелік цікавих імен для дівчаток

Авігея – незвичне та небанальне ім'я для тих, хто любить експериментувати. Воно має єврейське походження, що перекладається як "радість батька". У Старому Заповіті Авігея була дружиною жорстокого Навала. Вона змогла відвернути помсту від свого чоловіка, яку готував проти нього Давид за відмову у допомозі.

Рената цікаво звучить: воно сформувалось від латині, а саме – від чоловічого імені Ренат, основою якого є старолатинське слово "renatus". Його трактують як "відродилася" або "народжена заново".

Є версія, що це ім'я походить від арабів та перекладається як "приємна мелодія". Так вважають віряни, які дотримуються ісламу.

Данелія – це давнє татарське ім'я, яке сформувалося від чоловічого імені Данило. Воно перекладається як "Бог – мій суддя". Таке значення тлумачиться мусульманами. Короткими формами імені є Дана, Данеля, Дануля.

Ліана прийшло до нас із латинської мови. Має значення "тонка", "витонченість". Є інша версія, що ім'я походить з давньогрецької мови та трактується як "строга або сумна пісня". Третя версія передбачає, що Ліана утворилось як скорочена форма від повного імені Ліліана, в основі якого латинське слово "lilium" – тобто, "лілія".

Аріана має кілька варіантів походження. Деякі фахівці, що отримало фонетичні зміни від грецького імені Аріадна. Значить воно "свята", "непорочна", "віддана". Існує думка, що Аріана – жіноча версія імені Аріан, яка виникла від давньогрецького бога війни Ареса.