Многим надоедает банальность и привычность даже в выборе имени ребенка. Хочется что-нибудь интересное и нестандартное. 24 Канал собрал Список красивых, необычных имен для девочек в 2023 году.

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Список интересных имен для девочек

Авигея – необычное и небанальное имя для тех, кто любит экспериментировать. Оно имеет еврейское происхождение, которое переводится как "радость отца". В Ветхом Завете Авигея была женой жестокого Нашествия. Она смогла отвлечь месть от своего мужа, которую готовил против него Давид за отказ в помощи.

Рената интересно звучит: оно сформировалось от латыни, а именно от мужского имени Ренат, основой которого является старолатинское слово "renatus". Его трактуют как "возродившаяся" или "рожденная заново".

Есть версия, что это имя происходит от арабов и переводится как "приятная мелодия". Так считают верующие, придерживающиеся ислама.

Данелия – это древнее татарское имя, сформировавшееся от мужского имени Даниил. Оно переводится как Бог – мой судья. Такое значение толкуется мусульманами. Короткими формами имени Дана, Данеля, Дануля.

Лиана пришло к нам с латинского языка. Имеет значение "тонкая", "изощренность". Есть другая версия, что имя происходит из древнегреческого языка и трактуется как "строгая или грустная песня". Третья версия предполагает, что Лиана образовалась как сокращенная форма от полного имени Лилиана, в основе которого латинское слово "lilium" – то есть "лилия".

Ариана имеет несколько вариантов происхождения. Некоторые специалисты получили фонетические изменения от греческого имени Ариадна. Значит оно "праздник", "непорочный", "преданный". Есть мнение, что Ариана – женская версия имени Ариан, возникшая от древнегреческого бога войны Ареса.