В процессе подбора имен для близнецов, стоит сделать акцент как на сходстве, так и отличии малышей. 24 Канал подскажет несколько оригинальных вариантов и разъяснит их значение.

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Габриелла и Изабелла. Эти имена схожи по звучанию, но имеют разное значение. У первого – еврейское происхождение и оно является формой мужского имени Гавриил, которое впоследствии трансформировалось. Имя означает "божественный помощник". Изабелла же имеет испанские корни и в переводе означает "посвящённая Богу", "что почитала Бога" или "Бог — моя клятва".

Ава и Эмма. Первое имя германского происхождения, однако оно не имеет точного значения. В древние времена считалось, что Ава – это имя ангела-хранителя, который всю жизнь будет оберегать человека. Относительно второго варианта существует несколько версий происхождения имени. Самая популярная из них – греческая. Там оно переводится как "драгоценное", "ласковое", "душевное". Кроме этого, некоторые исследователи считают, что это имя первоначально выступало краткой формой древнегерманских имен, начинавшихся с приставки Erm- (в переводе – "огромный", "всеобъемлющий").



Близнецы-девушки / Canva

Флора и Камилла. Это сочетание имен можно отнести к цветочной теме. Впрочем, происхождение у них разное. Флора – христианское мужское имя. Оно происходит через староцерковнославянское (Флоръ) и греческое посредничество от лат. Florus – мужской формы Flora, женского имени, которым первоначально называли в честь богини Флоры. Камилла – имя латинского происхождения, что означает – юное лицо из знатной семьи, которое обязано присутствовать при жертвоприношении.

Мелания и Моника. Оба имени имеют древнегреческие корни. Первое походит от латинского имени Melania, которое, в свою очередь, образовано от древнегреческого слова "мелайна", что в переводе означает "темная" или "черная". Здесь следует отметить, что имя было распространено еще во времена Киевской Руси, но затем утратило свою популярность. Моника как имя "родилось" у греков. По одному из предположений оно трактуется как "единство". Также существует мнение, что оно означает "напоминание", "вдохновение".

Элизабет и Эмили. Первое имя носит библейское происхождение. В переводе с древнееврейского языка означает "Бог ─ есть совершенство", "Богом клянусь", "Ближе к Богу", "Бог ─ моя присяга". Что интересно, со средневековых времен так называли только представителей высших общественных кругов. Следовательно, Элизабет считается королевским именем, поскольку достойными носить его были княгини, царевны и королевы. Именем Эмили также назвали известных королев. Исследователи убеждены, что это имя имеет древнеримское происхождение и является дамской формой имени Эмиль. Aemilius – древнеримское родовое имя и в переводе оно означает "старается не уступать" или "соперница".