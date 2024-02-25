Як називали хлопчиків у королівській родині останні 200 років: 4 найпопулярніші імені

Імена, які належать представникам королівської родини, завжди привертають увагу молодих батьків. Адже вони наділяють дітей благородними рисами характеру. Крім того, належали відомим монархам давніх часів.

Одними з найпопулярніших чоловічих імен у королівській родині є такі: Альберт, Крістіан, Луї, Артур, Вільям, Генрі. Як ще називали своїх синів британські монархи останні 200 років, читайте у матеріалі.

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Список найпопулярніших чоловічих імен в королівській родині за останні 200 років

Джордж

Англійське ім'я Джордж носить син принца Уельського Вільяма та принцеси Уельської Кетрін Міддлтон. Поки хлопчик другий у списку тих, хто може успадкувати престол. Його випереджає лише батько.

З грецької мови це ім'я перекладається як "землероб". Цікаво, що воно належить деяким відомим людям, зокрема йдеться про американського актора Джорджа Клуні та учасника легендарного британського гурту "The Bestles" Джорджа Гаррісона.

Фредерік

Ім'я Фредерік належало старшому сину короля Великої Британії Георга II та королеви Кароліни. Цікаво, що принц не зміг успадкувати престол, оскільки помер швидше за батька. Тому наступним королем став його син Георг III.

Це ім'я має грецьке коріння та трактується як "могутній" або "заможний". Особливо воно популярне у королівській родині Данії. Наприклад, зараз країною керує Фредерік X. Він зійшов на престол 14 січня 2024 року. Адже його мати, Маргарете II, зреклася трону після 52 років правління.

Король та королева Данії / Фото Ritzau Scanpix/Bo Amrstrup via REUTERS

Едвард

Ім'я Едвард (Едуард) також прийшло до нас з Німеччини та означає "щасливий", "той, хто процвітає", "вартовий багатства, достатку та щастя". Так, зокрема, називалися два королі Великобританії. Святий Едуард Сповідник правив з 1042 по 1066 роки, а Едуард III – з 1327 по 1377 роки.

У давні часи це ім'я було особливо популярне серед князів, королів, військової еліти, вельможі та їхніх сімей. Адже воно наділяє своїх власників впевненістю, рішучістю, а також допомагає розвивати сильний характер.

Чарльз

Ім'я Чарльз – це англійська форма німецького імені Карл. Воно трактується як "людина" або "чоловік". Ім'я належить нинішньому королю Великої Британії Чарльзу III, який успадкував трон від своєї матері Єлизавети II. Зауважимо, що він прийшов до влади у 73 роки.

Серед інших відомих власників цього імені є англійський письменник Чарльз Дікенс та британський актор Чарльз Денс, який відомий завдяки ролі Тайвіна Ланністера у серіалі "Гра престолів".