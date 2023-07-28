Що достигає в серпні: які овочі та фрукти треба збирати

Серпень – гарячий місяць для садівників і городників. Бо окрім сезонних робіт, настає час урожаю.

Після нелегкого вирощування й очікування в серпні нарешті можна збирати спілі фрукти й овочі. Це ідеальний час для споживання сезонних вітамінів. Які плоди можна зібрати в серпні – розкаже 24 Канал.

Дієво Ось, що треба зробити, аби баклажани добре росли

Що можна зібрати в серпні

У серпні в багатьох регіонах доступні різноманітні овочі та фрукти, оскільки це період активного літнього врожаю. Усе залежить від кліматичних умов та регіону, але зазвичай в серпні можна збирати такі овочі:



Овочі / Фото AgroPortal.ua

Різноманітні сорти помідорів починають дозрівати в серпні, включаючи чері.

Огірки – популярний овоч, який набирає стиглості в липні й також можна збирати в серпні.

Перець можна збирати в серпні. Буває різних кольорів, таких як червоний, жовтий, зелений або оранжевий.

Деякі сорти баклажанів теж дозрівають у серпні, їх можна збирати, коли вони досягають необхідного розміру та кольору.

Кукурудза зазвичай дозріває в серпні й може бути чудовим доповненням до літнього меню.

Серпень – час збору капусти, цибулі-порей, кропу, базиліку, петрушки, шавлії, чебрецю, розмарину, м'яти, зеленої цибулі, часнику.

Літо – також пора різноманітних фруктів. Зізнавайтесь, вже скучили за соковитими плодами? У серпні можна збирати:



Фрукти / Фото "Магазин екзотичних фруктів"